Krzysztof Szczerski będzie w najbliższym czasie rozmawiać nieoficjalnie z desygnowaną na szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Poza sprawą własnej teki Szczerski będzie miał inną, bardzo ważną sprawę, do załatwienia.

Krzysztof Szczerski / Wojciech Olkuśnik / PAP

To do Szczerskiego m.in. będzie należało zapewnienie Polsce odpowiedniej reprezentacji w gabinetach unijnych komisarzy. A poprzeczka ustawiona jest wysoko. Na różnych stanowiskach w gabinetach 28 komisarzy pracuje 17 Polaków (wraz z 3 Polakami w gabinecie Elżbiety Bieńkowskiej).

Od początku obecnej kadencji KE Polacy są w: gabinecie przewodniczącego KE i w większości gabinetów wiceprzewodniczących oraz ważnych gabinetach np. komisarza ds. polityki regionalnej czy spraw finansowych - wyjaśnia rozmówca dziennikarki RMF FM w KE. Do tej pory był to rekord.

Zdaniem rozmówców dziennikarki RMF FM trudno będzie go pobić. Popieraniem Polaków musi się zająć już na tym etapie nie tylko Szczerski, ale nawet premier - uważa rozmówca dziennikarki RMF FM z Komisji Europejskiej. Często odbywa się to na zasadzie : "ja wezmę do swojego gabinetu człowieka z twojego kraju a ty - z mojego".

Nie chodzi oczywiście o zapychanie stanowisk kolegami z podwórka, ale o wyłuskanie najlepszych urzędników, którzy już pracują w KE. Z Polski Szczerski będzie mógł wziąć ze sobą raptem 3 osoby, żeby zatrudnić je w swoim gabinecie.

Osoby w gabinetach komisarzy odgrywają kluczową rolę. To one negocjują np. wszystkie akty prawne zanim trafią na biurka komisarzy, odpowiadają za kontakty komisarzy, mają wpływ na agendę ich spotkań, treść przemówień i relacje z mediami.

Polscy dyplomaci twierdzą, że zdają sobie sprawę z wagi obecności Polaków w gabinetach komisarzy. "Pracujemy nad tym" - usłyszała dziennikarka RMF FM. Z punku widzenia Warszawy istotne jest, żeby Polacy z KE "współpracowali" - można usłyszeć od rozmówców z MSZ. Chodzi o to, żeby Polacy zatrudnieni przez KE uprzedzali Warszawę np. o zamiarach Brukseli czy atmosferze wokół jakieś sprawy. Osoby, które już w ten sposób współpracowały lub są gotowe do takiej współpracy Warszawa zamierza popierać na stanowiska w gabinetach komisarzy - ustaliła dziennikarka RMF FM. Nie ma w tym nic dziwnego.

Większość krajów UE, takich jak Francja czy Włochy bardzo korzysta ze "swoich" ludzi w Komisji Europejskiej. Oficjalnie nikt się do tego jednak nie przyznaje, bo zatrudnieni w KE urzędnicy teoretycznie "tracą swoje barwy narodowe" i mają pracować dla dobra całej UE. W praktyce jednak urzędnicy KE chętnie pomagają swoim krajom, chociaż nie jest to regułą.

W przypadku polskich urzędników w KE problemem dla niektórych jest jednak kwestia łamania przez rząd PiS-u praworządności i trwająca praktycznie przez całą kadencję Komisji Jean-Claude’a Junckera izolacja Polski. Ponadto wielu uważa, że swoją karierę zawdzięcza samym sobie, a nie poparciu z Warszawy. Dlatego ich związki z polskimi władzami nie są zbyt zacieśnione.