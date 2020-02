Znaleziono kolejny list z materiałami wybuchowymi, ładunek został rozbrojony - poinformowała w czwartek holenderska policja. W środę w dwóch miastach w Holandii eksplodowały dwie przesyłki, nikt nie odniósł obrażeń.

Strażacy w pobliżu pomieszczenia do sortowania poczty w firmach w Amsterdamie, gdzie wybuchły przesyłki / MARCEL VAN HOORN / PAP

Najnowszy list został znaleziony w jednej z firm technologicznych w miejscowości Leusden w pobliżu Utrechtu.

W środę doszło do dwóch niewielkich eksplozji w pomieszczeniach do sortowania poczty w firmach w Amsterdamie i w położonym na południowym wschodzie kraju Kerkrade. Policja podawała wówczas, że listy z ładunkami wybuchowymi prawdopodobnie wysłano do kilku miejsc w kraju.



Funkcjonariusze podejrzewają, że wszystkie przesyłki są ze sobą powiązane. Poinformowali, że nadawca listów to szantażysta, który domaga się zapłaty w bitcoinach.



Policja prowadzi śledztwo w sprawie listów z materiałami wybuchowymi od 3 stycznia. Przechwycono wówczas przesyłki, które zostały nadane do kilku firm, m.in. hotelu, stacji paliw i warsztatu samochodowego.