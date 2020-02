Hiszpański mikrobiolog Francisco Mojica powiedział mediom, że nie wyklucza, iż koronawirus mógł powstać w laboratorium w Wuhan. Zaznaczył, że prawdopodobnie pojawił się poza obiektem badawczym z "powodu ludzkiego błędu".

Z powodu koronawirusa zmarło już w Chinach 213 osób / PAP/EPA/CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT /

Mojica, którego nazwisko pojawiało się już w przeszłości wśród kandydatów do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny, uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż "koronawirus został wyniesiony" poza chińskie laboratorium.

Naukowiec z uniwersytetu w Alicante wskazał, że wobec laboratorium w Wuhan, "w którym prowadzone są badania nad patogennymi wirusami", już wcześniej pojawiały się ostrzeżenia.



Pochodziły one szczególnie ze strony amerykańskich ośrodków naukowych, które wskazywały na brak w tej [jednostce badawczej - PAP] wszystkich elementów zapewniających bezpieczeństwo - dodał Mojica.



Hiszpański mikrobiolog wyraził przekonanie, że koronawirus, który w pierwszej kolejności pojawił się w mieście Wuhan, może zaliczać się do tzw. wirusów mutujących.



Mojica, rozmawiający z hiszpańskimi mediami po piątkowej uroczystości z okazji 40-lecia uczelni w Alicante, wyjaśnił, że nie jest on jedyną osobą która uważa, że istnieje "dziwny zbieg okoliczności między pojawieniem się w Wuhan groźnego i rzadkiego wirusa a działającym w tym mieście laboratorium badającym patogenne wirusy".



Z powodu koronawirusa zmarło już w Chinach 258 osób. Zarażonych na całym świecie jest około 3700.