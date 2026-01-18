Podczas urodzinowej imprezy w jednym z paryskich mieszkań zawaliła się podłoga - goście 60-latki znaleźli się piętro niżej. W wyniku zdarzenia rannych zostało 20 osób. Jedna z nich jest w ciężkim stanie.

/ Shutterstock

W imprezie uczestniczyło około 50 osób.

Podczas podawania tortu urodzinowego podłoga niespodziewanie się zapadła.

20 osób zostało rannych, w tym jedna ciężko.

Do zdarzenia doszło około północy na piątym piętrze budynku mieszkalnego w XI dzielnicy Paryża. W mieszkaniu odbywała się impreza urodzinowa 60-letniej kobiety, na której bawiło się około 50 osób. W momencie podawania tortu podłoga nagle się zawaliła, a goście spadli na niższe piętro.

Relacje świadków

Jeden z uczestników imprezy opisał, że wszystko wydarzyło się błyskawicznie. W pewnym momencie, kiedy podano tort urodzinowy, podłoga nagle się zawaliła. Nie poczuliśmy tego, po prostu znaleźliśmy się na niższym piętrze - relacjonował świadek zdarzenia.

Według informacji przekazanych przez paryską prefekturę w wyniku wypadku rannych zostało 20 osób, z czego jedna jest w ciężkim stanie. Pozostali mieszkańcy budynku zostali ewakuowani ze względów bezpieczeństwa. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe.

Możliwe przyczyny katastrofy

Wstępne ustalenia wskazują, że do zawalenia się podłogi mogło dojść w wyniku jednoczesnego skakania gości urodzinowych. Konstrukcja budynku nie została jednak poważnie uszkodzona.