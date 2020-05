Start rakiety Falcon 9 nie odbędzie się w dziś z powodu niesprzyjającej pogody. Kolejna szansa na start - w sobotę.

Na zdjęciu astronauci NASA Douglas Hurley i Robert Behnken / NASA/Bill Ingalls / PAP/EPA

Start rakiety Falcon 9 na niską okołoziemską orbitę był zaplanowany na godzinę 22:33 polskiego czasu.



Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) przełożyła misję z powodu warunków atmosferycznych. Niebo nad kosmodromem na Przylądku Canaveral na Florydzie było zachmurzone.



Kolejna szansa na start będzie w sobotę. Wspólna misja NASA oraz firmy SpaceX ma pozwolić Amerykanom uniezależnić się od Rosji w kwestii załogowych lotów kosmicznych. To dla Amerykanów niezwykle ważny moment. To ma być również premierowy start kapsuły Crew Dragon zaprojektowanej przez firmę miliardera Elona Muska - SpaceX.

Załoga ma wystartować z kompleksu startowego 39 na Florydzie. To platformy w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy’ego na przylądku Canaveral w Stanach Zjednoczonych. Statek Crew Dragon ma zostać wyniesiony w kosmos przez rakietę Falcon 9.



Wideo youtube

Pierwsza załogowa misja NASA i SpaceX

Misja SpaceX Demo-2 jest pierwszym w historii załogowym lotem realizowanym przez komercyjnego operatora. Mowa o firmie Elona Muska - SpaceX. Miały już miejsce loty zaopatrzeniowe na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS), ale w tym przypadku na pokładzie będą znajdowali się ludzie.



Celem misji jest podróż w obie strony tak, aby astronauci wrócili bezpiecznie na Ziemię.



Dwaj doświadczeni astronauci

W misję są zaangażowani dwaj doświadczeni astronauci: Bob Behnken i Doug Hurley. Ich celem jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS).

Dragon ma zadokować na ISS po około 24 godzinach. Statek jest zaprojektowany w taki sposób, by proces ten dokonał się automatycznie. Jeden z astronautów będzie jednak monitorował przebieg dokowania i w razie nieprzewidzianych okoliczności wykona ten manewr manualnie.

Behnken będzie pełnił funkcję dowódcy wspólnych operacji misji, zaś Hurley poleci jako dowódca statku kosmicznego Crew Dragon. To nie pierwszy raz, kiedy Behnken i Hurley odwiedzą przestrzeń kosmiczną.



To pierwszy tego typu lot z USA od niemal dziesięciu lat, kiedy to zakończono program wahadłowców 8 lipca 2011 roku.



Co zobaczymy na polskim niebie?

W Europie, mniej więcej pół godziny po starcie z przylądka Canaveral na Florydzie na niebie zobaczycie jasny punkt (...) chwilę wcześniej zobaczycie też przelatującą Międzynarodową Stację Kosmiczną. A więc dziś wieczorem.. głowy do góry - informował nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.