Zaledwie kilkadziesiąt godzin zostało do startu, któremu przyglądać się będą miliony. W środę, 27 maja w amerykańskim statku, z terenu Stanów Zjednoczonych NASA wyśle w kosmos amerykańskich astronautów. Będzie to pierwszy taki lot od czasu zakończenia programu wahadłowców w 2011 roku.

Bob Behnken i Doug Hurley to dwaj amerykańscy astronauci, którzy już w środę, 27 maja o 22:33 polskiego czasu zostaną wysłani w przestrzeń kosmiczną. Ich celem będzie Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS). To pierwszy tego typu lot ze Stanów Zjednoczonych od niemal dziesięciu lat, kiedy to zakończono program wahadłowców. Amerykański program załogowych lotów kosmicznych zakończył się 8 lipca 2011 roku wraz z ostatnim lotem wahadłowca Atlantis.

Ich wycofanie ze służby pozbawiło USA własnych środków transportowania astronautów i zaopatrzenia. Amerykanie musieli polegać na Rosjanach, bo wymiana załogi na ISS przez niemal dekadę była realizowana wyłącznie za pomocą rosyjskich statków Sojuz.

Czym jest misja SpaceX Demo-2?

Misja SpaceX Demo-2 zaplanowana na 27 maja będzie pierwszym w historii załogowym lotem realizowanym przez komercyjnego operatora - firmę miliardera Elona Muska - SpaceX. Wcześniej dochodziło już do lotów zaopatrzeniowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale w tym przypadku na pokładzie będą znajdowali się ludzie. Celem misji jest podróż w obie strony tak, aby astronauci wrócili bezpiecznie na Ziemię.

Start statku Crew Dragon

Astronauci będą podróżowali w załogowym statku kosmicznym SpaceX's Crew Dragon.

W 2014 r. NASA wybrała SpaceX jako jedną z dwóch firm (drugą był Boeing). Crew Dragon to załogowa wersja statku kosmicznego Cargo Dragon od SpaceX, niedocenionego pojazdu, który od 2012 r. wykonuje loty uzupełniające na stację dla NASA.



Załoga wystartuje z kompleksu startowego 39 (Launch Complex 39) na Florydzie. To platformy w Centrum Kosmicznym im. Johna F. Kennedy’ego na przylądku Canaveral w Stanach Zjednoczonych. Statek Crew Dragon zostanie wyniesiony w kosmos przez rakietę Falcon 9.

Chociaż rakieta z astronautami wystartuje o 22:33, to transmisja NASA z wydarzenia rozpocznie się już kilka godzin wcześniej. Astronauci zostaną przywiezieni pod platformę startową 3 godziny przed lotem.

Jeżeli z powodów technicznych lub pogodowych start nie zostanie przeprowadzony o zaplanowanej godzinie, to lot zostanie opóźniony do 30 maja.

Przebieg lotu

Statek Crew Dragon od SpaceX dotrze do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w około 19 godzin. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, statek zadokuje na ISS w czwartek, 28 maja, o 17:29 polskiego czasu.

Na stronie NASA będzie można śledzić przebieg misji na żywo!





Kto poleci w kosmos?

Astronauci Douglas Hurley i Robert Behnken / NASA/Bill Ingalls / PAP/APA

Choć statek Crew Dragon zbudowany przez SpaceX może pomieścić nawet do siedmiu członków załogi, tym razem będzie miał dwóch pasażerów. To doświadczeni astronauci, Bob Behnken i Doug Hurley. Behnken będzie pełnił funkcję dowódcy wspólnych operacji misji, zaś Hurley jest dowódcą statku kosmicznego Crew Dragon. Obaj mężczyźni latali w kosmos wielokrotnie.





Kiedy astronauci wrócą na Ziemię?

NASA nie wie jeszcze, jaka będzie dokładna data powrotu załogi Crew Dragon. Misja SpaceX Demo-2 potrwa co najmniej miesiąc, ale niewykluczone, że przeciągnie się do czterech miesięcy. Jedno jest pewne, Crew Dragon ma swoją "datę ważności". Trwałość układów słonecznych statku kosmicznego są obecnie oceniane tylko na 119 dni w kosmosie.

Lądowanie na Ziemi

Statek kosmiczny Crew Dragon jest wyposażony w osłonę cieplną i spadochrony, aby powrócić na Ziemię. Jeśli data lądowania zostanie już przez NASA określona, Behnken i Hurley zaczną przygotowania do tak zwanego "oddokowania". W tym dniu statek wycofuje się ze stacji i powoli wychodzi poza tak zwaną "kulę ochronną", strefę bezpieczeństwa wokół laboratorium na orbicie.

Załoga Crew Dragon powróci na Ziemię następnego dnia. W odpowiednim momencie statek otworzy cztery spadochrony, aby spowolnić zejście.

Crew Dragon osiądzie na Oceanie Atlantyckim na wschodnim wybrzeżu Florydy, gdzie statek ratowniczy SpaceX będzie gotowy do odzyskania Behnkena i Hurleya w ciągu godziny po wylądowaniu.

NASA obliczyła ryzyko niepowodzenia misji

Rakieta SpaceX Falcon 9 ze statkiem kosmicznym firmy Crew Dragon / Joel Kowsky / NASA / PAP/EPA

Lot statku Crew Dragon - podobnie jak każda tego typu misja - wiąże się z pewnym ryzykiem. NASA zawsze kalkuje szanse ewentualnych problemów. Jak przekazał mediom rzecznik prasowy NASA, agencja oceniła ryzyko "utraty załogi" na 1:276, a ryzyko niepowodzenia misji 1 do 60.