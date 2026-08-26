Harry i Meghan już są w Anglii

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To powrót, o którym mówiła cała Wielka Brytania. Książę Harry i księżna Meghan, po kilku latach życia w słonecznej Kalifornii, znów zamieszkają na Wyspach. Jak donoszą brytyjskie media, prywatny samolot z rodziną Sussexów na pokładzie wylądował w środowe popołudnie na lotnisku w Birmingham. Na pokładzie byli nie tylko Harry i Meghan, ale także ich dzieci – Archie i Lilibet – oraz dwa ukochane psy.

Według informacji „Daily Telegraph”, Sussexowie wybrali na swój nowy dom malowniczy region Cotswolds. To miejsce znane z kamiennych domów, zielonych wzgórz i eleganckiego klimatu, które przyciąga nie tylko turystów, ale i gwiazdy. To właśnie tam kręcono sceny do kultowego „Dziennika Bridget Jones”. Jak podaje BBC, Harry i Meghan zamieszkają w prywatnej rezydencji, z dala od królewskiego zgiełku.

„Niepracujący członkowie rodziny królewskiej”

Co ciekawe, mimo powrotu do Wielkiej Brytanii, para nie wraca do pełnienia oficjalnych obowiązków w rodzinie królewskiej. Ich status pozostaje niezmienny – to „niepracujący członkowie rodziny królewskiej”.

Sussexowie nie sprzedali swojego domu w Kalifornii, mają także nieruchomość w Portugalii. Jak podkreślają źródła zbliżone do pary, nie wiadomo, jak długo Harry i Meghan pozostaną na Wyspach. „Będzie to dłuższy czas. Pół roku, rok, dwa... kto wie?” – mówi rozmówca „Daily Telegraph”.

Dzieci Sussexów mają już zapewnione miejsca w brytyjskiej szkole, co może świadczyć o tym, że rodzina planuje zostać na dłużej.

W 2020 roku przeprowadzili się o USA

Przypomnijmy, że w 2020 roku Harry i Meghan zdecydowali się na rezygnację z królewskich obowiązków i przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Od tego czasu ich relacje z rodziną królewską były napięte, a media na całym świecie szeroko komentowały wywiady, w których para opowiadała o kulisach życia na dworze. Najgłośniej było o rozmowie z Oprah Winfrey, serialu Netfliksa i książce Harry’ego.