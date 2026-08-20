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Brytyjski książę Harry i jego żona Meghan wracają z USA do Wielkiej Brytanii - poinformowały w środę brytyjskie i amerykańskie media. W 2020 roku Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej i razem z Meghan wyjechał do Stanów Zjednoczonych.

Książę Harry i Meghan Markle wracają do Wielkiej Brytanii

Książę i księżna Sussexu wraz z dziećmi mają przenieść się z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach - napisał dziennik „New York Times”, powołując się na swoje źródła. Król Karol III został poinformowany o tej decyzji w niedzielę - powiedziała jedna z osób zaznajomionych z tą sprawą.

W lipcu król spotkał się z synem Harrym, jego żoną Meghan oraz wnukami - siedmioletnim Archiem i pięcioletnią Lilibet. Monarcha zobaczył wnuczęta po raz pierwszy od czterech lat. Według źródła kwestia przeprowadzki rodziny nie była omawiana podczas wizyty Harry'ego i Meghan w Wielkiej Brytanii.

Brytyjski „Telegraph” podał, że książę i księżna zapisali już swoje dzieci do szkoły w Wielkiej Brytanii, aby mogły rozpocząć naukę we wrześniu i planują przeprowadzkę jeszcze w tym miesiącu. Źródło utrzymuje, że rodzina nie będzie mieszkać w królewskiej rezydencji.

Ochłodzenie relacji między księciem a pozostałymi członkami rodziny, w tym ojcem i starszym bratem księciem Williamem, nastąpiło w 2020 r., gdy Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej.

W tle spór o ochronę i sprawy sądowe

Po rezygnacji z pełnienia obowiązków członka rodziny królewskiej i przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych książę stracił ochronę. Decyzję tę zakwestionował w sądzie, domagając się jej uchylenia. W zeszłym roku przegrał sprawę.

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśliło po ogłoszeniu planowanego powrotu Sussexów, że decyzje dotyczące bezpieczeństwa członków rodziny królewskiej podejmuje Komitet Wykonawczy ds. Ochrony Członków Rodziny Królewskiej i Osób Publicznych (Ravec). Resort zapewnił jednocześnie, że rządowy system ochrony jest „rygorystyczny i proporcjonalny”.

Harry obawia się o bezpieczeństwo rodziny

Książę Harry wielokrotnie mówił, że kwestie bezpieczeństwa wpływają na jego decyzje dotyczące pobytu w Wielkiej Brytanii. Przyznawał, że obawy o bezpieczeństwo powstrzymywały go przed przyjazdem do kraju wraz z żoną Meghan i dziećmi.

W lipcu książę odwiedził Wielką Brytanię, gdzie promował organizowane przez siebie Igrzyska Invictus. Międzynarodowa impreza sportowa dla rannych i chorych żołnierzy oraz weteranów odbędzie się w przyszłym roku w Birmingham. David Wiseman, dyrektor ds. programów i strategii w Fundacji Invictus Games, pozytywnie ocenił perspektywę kolejnego powrotu Harry’ego do kraju. Będę naprawdę zadowolony, że znów będzie w kraju – powiedział BBC. Jak dodał, przeprowadzka jest stresująca dla każdego, dlatego ma nadzieję, że wszystko przebiegnie pomyślnie, a dzieci księcia dobrze zaaklimatyzują się w szkole.

Ostatnia wizyta Harry’ego w Wielkiej Brytanii odbywała się w cieniu jego kolejnego sporu sądowego. Książę przegrał przed Sądem Najwyższym sprawę dotyczącą zarzutów o naruszenie prywatności, którą wytoczył wydawcy gazet „Daily Mail” i „Mail on Sunday”, Associated Newspapers.

Kwestia ochrony pozostaje jednak jednym z najważniejszych powodów, dla których Harry ostrożnie podchodzi do pobytów w Wielkiej Brytanii. Ostateczne decyzje dotyczące zakresu zabezpieczenia podczas jego przyszłych wizyt będą należeć do brytyjskich władz odpowiedzialnych za ochronę osób publicznych.