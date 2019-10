Premierzy Grupy Wyszehradzkiej napisali list do szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska z apelem o dyskusję na czwartkowym szczycie UE o tym, jak odblokować rozpoczęcie rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Płn. - dowiedziała się PAP. W skład Grupy Wyszehradzkiej (V4) wchodzą: Polska, Czechy, Słowacja i Węgry.

Bruksela - siedziba Komisji Europejskiej / Wojciech Olkuśnik / PAP

"Pomimo zawiedzionych nadziei, których byliśmy świadkami podczas Rady ds. Ogólnych, proponujemy rozstrzygającą dyskusję na organizowanym w tym tygodniu szczycie unijnym, podczas którego musimy wspólnie pracować nad odblokowaniem obecnej sytuacji. Musimy zdawać sobie sprawę ze stawki: decyzja, którą podejmiemy w tym tygodniu, będzie miała nieodwracalny wpływ na naszą wiarygodność w regionie i, co nawet ważniejsze, będzie miała poważne i długookresowe konsekwencje dla naszej stabilności i bezpieczeństwa. Musimy honorować nasze zobowiązania" - napisali szefowie rządów V4 w liście do Donalda Tuska.



Do listu dotarła Polska Agencja Prasowa.



Według premierów V4 Albania i Macedonia Północna osiągnęły duże sukcesy w prowadzonych reformach i poprawiły relacje z krajami sąsiedzkimi. "UE ciągle nie jest w stanie zagwarantować tym krajom jasnej, europejskiej perspektyw".



Jak podkreślają, znacząca większość państw członkowskich i unijnych instytucji chciałaby honorować zobowiązania i pracować "bardziej intensywnie" z dwoma bałkańskimi krajami nad ich unijną perspektywą.



Unijnym ministrom ds. europejskich we wtorek nie udało się wypracować porozumienia w sprawie otwarcia negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną. Sprawa ma być omawiana na rozpoczynającym się w czwartek szczycie UE.

Co się stało?

Według nieoficjalnych źródeł brak zielonego światła ze strony UE to efekt stanowiska Francji, które jako jedyne państwo członkowskie była przeciwna otwarciu rozmów akcesyjnych zarówno ze Skopje, jak i Tiraną. Zastrzeżenia do Albanii miały też inne stolice, ale większość w UE chciała odblokować rozmowy w sprawie członkostwa.



Do rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną wezwali na początku miesiąca liderzy instytucji UE: szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i jego następczyni Ursula von der Leyen, a także przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli i szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Komisja Europejska dwukrotnie - w kwietniu 2018 roku i pod koniec maja - rekomendowała krajom unijnym rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych.



W połowie lutego była jugosłowiańska republika oficjalnie zmieniła nazwę z Macedonii na Macedonię Północną, co umożliwiło zakończenie trwającego od czasu ogłoszenia przez nią niepodległości w 1991 roku sporu z Grecją.



Albania od 2009 r. jest członkiem NATO, a od 2014 r. ma status kandydata do UE.