Gest poderżnięcia gardła - między innymi w ten sposób grożono piosenkarce Juwal Rafael i całej izraelskiej delegacji podczas imprezy otwierającej tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji w szwajcarskiej Bazylei - poinformował izraelski nadawca publiczny Kan. Według stacji Izraelczycy byli też opluwani.

Juwal Rafael / FABRICE COFFRINI/AFP/East News / East News

Jak informuje Kan, mężczyzna ubrany w arafatkę i trzymający palestyńską flagę pluł na drużynę Izraela i wykonywał gest poderżnięcia gardła w kierunku Juwal Rafael. Kan złożył skargę do szwajcarskiej policji.

Do incydentu doszło podczas niedzielnej parady, w czasie której prezentowały się reprezentacje biorące udział w konkursie. Wzdłuż trasy pochodu kilku propalestyńskich demonstrantów krzyczało m.in. "żadnych oklasków dla ludobójstwa!".



Szwajcarska policja przekazała, że niedzielne wydarzenie przebiegło "bez poważniejszych incydentów". Jak dodała, funkcjonariusze zatrzymali ok. 150 osób, zapobiegając zakłóceniu parady.



Podczas ubiegłorocznego konkursu Eurowizji w szwedzkim Malmoe dochodziło do protestów przeciwko wojnie w Strefie Gazy. Wtedy izraelska piosenkarka Eden Golan z przyczyn bezpieczeństwa nie wzięła udziału w ceremonii otwierającej imprezę.

Wideo youtube

Juwal Rafael przeżyła atak na festiwal muzyczny

Rafael przeżyła 7 października 2023 r. atak na festiwal muzyczny Nova na południu Izraela. Terroryści zabili tam ponad 360 osób i porwali ok. 40. Przeważającą większość ofiar stanowili cywile. W sumie w atakach na Izrael zginęło wtedy ok. 1200 osób.



Wywołało to trwającą do dziś wojnę. Zginęło ponad 52,8 tys. Palestyńczyków.



Izraelowi wielokrotnie zarzucano łamanie międzynarodowego prawa, w tym popełnianie zbrodni wojennych i przeciwko ludzkości. Oskarżenia były wysuwane m.in. w raportach organizacji broniących praw człowieka, jak Amnesty International czy Human Rights Watch, a także instytucji ONZ. Przed międzynarodowymi trybunałami wniesiono sprawy przeciwko Izraelowi.



Rząd w Jerozolimie konsekwentnie zaprzecza tym oskarżeniom. Podkreśla, że winą za śmierć i cierpienie cywilów podczas wojny należy obarczać terrorystyczny Hamas, który wykorzystuje Palestyńczyków jako żywe tarcze i celowo ukrywa broń i bojowników między cywilami.