RTE poinformowało dziennik "Le Parisien" o dwóch odrębnych incydentach. Do pierwszego doszło około 2:45 w nocy - był to pożar podstacji. Podejrzewa się, że doszło do celowego podpalenia. Awaria została już usunięta. Osłabiło to jednak lokalną sieć energetyczną.

Następnie około godz. 10 rano słup energetyczny zawalił się na linię wysokiego napięcia w innym miejscu na terenie departamentu. To właśnie ten ostatni incydent był bezpośrednią przyczyną obecnej awarii.

Na razie zespoły RTE nie są w stanie przewidzieć, kiedy awaria zostanie usunięta.

Jak donosi jeden z dziennikarzy "Le Parisien" obecnych na miejscu, zakłócenia dotknęły także Festiwal Filmowy w Cannes. Przerwana została jedna z projekcji, którą jednak później wznowiono. Organizatorzy Festiwalu poinformowali, że projekcje w Pałacu Festiwalowym mogły zostać wznowione dzięki generatorowi. Według France 3, władze miasta mają nadzieję, że dostawy prądu zostaną przywrócone około południa. Wieczorem planowana jest uroczysta gala kończąca festiwal. Organizatorzy zapewniają, że awaria nie wpłynie na nią.

Według lokalnej telewizji w mieście nie działa sygnalizacja świetlna. Ruchem kieruje policja.

Awarią dotknięte są również miasta Antibes, Juan-les-Pins i Vallauris, a także Le Cannet i Mandelieu-la-Napoule.