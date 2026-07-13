Francja wzywa ambasadora Rosji. Chodzi też o Polskę

Wypowiadając się w telewizji BFMTV, minister powiedział, że Francja skrytykuje „szeroką cyberkampanię w celach sabotażu i szpiegostwa”, przeprowadzoną przez Rosję w krajach europejskich.
Podkreślił, że rosyjskie cyberataki są wymierzone w przedsiębiorstwa, ministerstwa i operatorów, i mają na celu przechwycenie informacji bądź sabotowanie działania infrastruktury kolejowej. To ostatnie - dodał - dotyczyło Polski.
Minister nie wskazał, kiedy doszło do tych ataków. Zapowiedział, że Francja wezwie w tej sprawie ambasadora Rosji i wprowadzi sankcje wobec „dziewięciu osób i czterech podmiotów”. Są one sprawcami tej kampanii, „zorganizowanej przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa” Rosji - podkreślił.
Barrot powiedział, że celem takich działań Rosji było co najmniej 10 krajów.
Zapewnił, że Francja jest w stanie wykrywać takie ataki, bo znacznie wzmocniła swoją ochronę przeciwko takim działaniom. Przekonywał, że jeśli chodzi o zwalczanie „agresji hybrydowych z Rosji”, Francja ma jeden z najbardziej zaawansowanych systemów w Europie i na świecie.