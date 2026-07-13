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Francja wzywa ambasadora Rosji. Chodzi też o Polskę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 13 lipca (10:14)

Francja wzywa ambasadora Rosji do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chodzi o cyberataki wymierzone we Francję i inne kraje europejskie, w tym Polskę. Jak powiedział szef MSZ Jean-Noel Barrot, za tą kampanią stoją rosyjskie służby specjalne.

Francja wzywa ambasadora Rosji. Chodzi też o Polskę
Szef MSZ Francji Jean-Noel Barrot, fot. YOAN VALAT /PAP/EPA
  • Francja wzywa ambasadora Rosji w związku z cyberatakami.
  • Ataki miały na celu sabotaż i szpiegostwo, skierowane przeciwko przedsiębiorstwom, ministerstwom i operatorom.
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Wypowiadając się w telewizji BFMTV, minister powiedział, że Francja skrytykuje „szeroką cyberkampanię w celach sabotażu i szpiegostwa”, przeprowadzoną przez Rosję w krajach europejskich. 

Podkreślił, że rosyjskie cyberataki są wymierzone w przedsiębiorstwa, ministerstwa i operatorów, i mają na celu przechwycenie informacji bądź sabotowanie działania infrastruktury kolejowej. To ostatnie - dodał - dotyczyło Polski.

Minister nie wskazał, kiedy doszło do tych ataków. Zapowiedział, że Francja wezwie w tej sprawie ambasadora Rosji i wprowadzi sankcje wobec „dziewięciu osób i czterech podmiotów”. Są one sprawcami tej kampanii, „zorganizowanej przez Federalną Służbę Bezpieczeństwa” Rosji - podkreślił.

Barrot powiedział, że celem takich działań Rosji było co najmniej 10 krajów.

Zapewnił, że Francja jest w stanie wykrywać takie ataki, bo znacznie wzmocniła swoją ochronę przeciwko takim działaniom. Przekonywał, że jeśli chodzi o zwalczanie „agresji hybrydowych z Rosji”, Francja ma jeden z najbardziej zaawansowanych systemów w Europie i na świecie.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Francja

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