RMF24

Co najmniej trzy osoby zginęły, a pięć zostało rannych w wyniku serii ataków ukraińskich dronów na miejscowość Pionierskij oraz miasto Sołniecznogorsk w obwodzie moskiewskim. Atak ukraińskich bezzałogowców wywołał także pożar w strefie przemysłowej w miejscowości Wiazniki w rejonie szpakowskim.

Jak poinformował gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow, w miejscowości Pionierskij koło Istry trzy osoby zginęły, a trzy kolejne zostały ranne w wyniku uderzenia bezzałogowego statku powietrznego. Z kolei w mieście Sołniecznogorsk dwie osoby odniosły obrażenia po tym, jak dron uderzył w budynek mieszkalny.

Według oficjalnych informacji w samym tylko obwodzie moskiewskim rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła 81 ukraińskich dronów w ciągu jednej nocy.

Nie tylko okolice Moskwy znalazły się tej nocy pod ostrzałem. Gubernator Kraju Stawropolskiego, Władimir Władimirow, przekazał, że ukraińskie drony wywołały pożar w strefie przemysłowej w miejscowości Wiazniki w rejonie szpakowskim. Jak podkreślił, „dotychczas nie odnotowano tam ofiar”.

„Operacja wpływu” – Ukraina zwiększa presję na Rosję

W obliczu przedłużającej się wojny i braku przełomu na froncie, Ukraina zdecydowała się na nową strategię. 25 czerwca prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił rozpoczęcie 40-dniowej „operacji wpływu”, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia działań wojennych. Intensyfikacja ataków dronowych na rosyjską infrastrukturę, zwłaszcza energetyczną, ma nie tylko wymiar militarny, ale także psychologiczny i ekonomiczny.

Od 24 lutego 2022 roku, czyli od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, ataki na ukraińskie miasta i wsie stały się codziennością. Jednak w ostatnich miesiącach Ukraina coraz częściej przenosi działania wojenne na terytorium Rosji, wykorzystując do tego nowoczesne drony. Celem są głównie rafinerie i infrastruktura energetyczna, które umożliwiają Kremlowi finansowanie wojny.

Jak zauważa agencja Reuters, nasilone ataki na rosyjskie rafinerie doprowadziły do poważnych niedoborów paliwa w niemal wszystkich regionach kraju. To z kolei przekłada się na rosnące niezadowolenie społeczne i presję na władze w Moskwie.

Mimo wysiłków dyplomatycznych i prób mediacji ze strony Stanów Zjednoczonych, negocjacje w sprawie zakończenia wojny znajdują się obecnie w impasie.