Francja ćwiczyła obronę baz lotniczych. Scenariusze z atakami dronów

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Francuskie siły powietrzne i kosmiczne przeprowadziły ćwiczenia „Basex”, podczas których sprawdzano reakcję baz na zagrożenia hybrydowe, ataki dronów, próby wtargnięcia oraz cyberataki – podał dziennik „Le Monde”. W manewrach, organizowanych dwa razy w roku, uczestniczą wszystkie z 30 baz francuskich sił powietrznych.

Ćwiczenia trwały od 28 września do 2 października. Dowodził nimi gen. Cyrille Duvivier, odpowiedzialny za obronę i bezpieczeństwo południowo-zachodniej Francji oraz dowódca baz sił powietrznych i kosmicznych.

Zmiana podejścia do rutynowych manewrów

„Le Monde” podaje, że tegoroczne ćwiczenia odbywały się w szczególnej atmosferze. Dzień przed ich rozpoczęciem brytyjska policja udaremniła potencjalny atak na bazę RAF Fairford w hrabstwie Gloucestershire.

27 września funkcjonariusze zatrzymali w okolicy obiektu pięciu mężczyzn. Początkowo sprawa dotyczyła możliwego naruszenia przepisów dotyczących materiałów wybuchowych. Później zostali oni ponownie aresztowani pod zarzutem przygotowywania aktu terroru.

„Wcześniej te ćwiczenia były trochę krokiem obowiązkowym, przypominającym ewakuację pożarową. Obecnie nie trzeba nikogo przekonywać o ich przydatności” – powiedział „Le Monde” gen. Duvivier. Wskazał na rosnące napięcia w polityce międzynarodowej.

Drony, infiltracja i demonstracje

Scenariusze manewrów przygotowali komandosi wyspecjalizowani w atakowaniu baz wojskowych. Żołnierze ćwiczyli reakcje m.in. na przeloty i ataki dronów, próby wtargnięcia na teren obiektów oraz cyberataki.

Pod uwagę wzięto również możliwość organizowania manifestacji antywojennych, które mogłyby zostać zinfiltrowane przez obce państwa.

W trakcie ćwiczeń przeprowadzono m.in. jednoczesną ewakuację dwóch baz – w Évreux oraz Mont-de-Marsan. Trzy myśliwce Rafale zostały przekierowane na inne lotniska.

„Le Monde” zwrócił uwagę, że francuskie lotniska wojskowe dysponują wzmocnionymi hangarami, które mają chronić sprzęt w razie bombardowania. Obiektów tych jest jednak zbyt mało, by pomieścić wszystkie samoloty.

Armia uruchomiła także nowe oprogramowanie do zarządzania kryzysowego. Ma ono umożliwiać dowódcom śledzenie sytuacji we wszystkich francuskich bazach w czasie rzeczywistym. Jak zauważa dziennik, wcześniej koordynacja działań odbywała się przede wszystkim przez telefon i pocztę elektroniczną.

„Zagrożenia, z jakimi muszą mierzyć się bazy, coraz bardziej przypominają to, co działo się w trakcie zimnej wojny” – ocenił gen. Laurent Charrier, zastępca gen. Duviviera. W związku z tym żołnierze ćwiczą także korzystanie z podziemnych schronów.

Centrum dowodzenia nadal w XVIII-wiecznym pałacyku

Jednym z przykładów wskazanych przez gazetę jest baza nr 204 w pobliżu Mérignac. W jej otoczeniu znajdują się liczne ośrodki wojskowe oraz zakłady francuskiego przemysłu zbrojeniowego. Na terenie bazy działa również główne zaplecze serwisowe francuskich sił powietrznych.

Mimo znaczenia obiektu jego centrum dowodzenia nadal mieści się w pałacyku z XVIII wieku. Według „Le Monde”, jeśli pozwoli na to przyszłoroczny budżet obronny, stanowisko dowodzenia ma zostać przeniesione pod ziemię.