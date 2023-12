Dwa samochody osobowe i sprzęt medyczny otrzyma dziś Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci w Szczecinie. To prezent od słuchaczy RMF FM, którzy wsparli naszą akcję na rzecz placówki opiekującej się chorymi dziećmi. Dziś to Wy będziecie Świętymi Mikołajami. Dzisiaj finał akcji KASZANKA 6.0.

Paweł Żuchowski i goście. Finał akcji KASZANKA5.0 / RMF FM /

Placówka opiekująca się chorymi dzieci otrzyma samochody, którymi lekarze, pielęgniarki i rehabilitanci każdego dnia będą dojeżdżać do małych pacjentów. Do maluchów trafią też stacjonarne koncentratory tlenu.

Przygotowania do akcji KASZANKA 6.0 Paweł Żuchowski / RMF FM

"Samochody to podstawa działalności hospicjów domowych. Szczególnie w naszym hospicjum dziecięcym, gdzie podopieczni pochodzą z różnych stron województwa a czasem i jeszcze szerzej - województwo pomorskie, sprawne auta to prezent nie do przecenienia" - mówi Kinga Krzywica prezes Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci. "Dziękuję wszystkim za wsparcie tej zbiórki. To dla nas wielka pomoc" - dodaje.

Jeden z samochodów, który zostanie dziś przekazany hospicjum / RMF FM /

O godzinie 13 dziś - czyli w środę - nasi reporterzy Aneta Łuczkowska i Paweł Żuchowski odbiorą auta z salonu samochodowego Dacia Polmotor w Szczecinie. Usłyszycie to w Faktach RMF FM. Wieczorem podczas uroczystego finału transmitowanego na naszej stronie internetowej kluczyki do aut przekażą pracownikom dziecięcego hospicjum.

Jeden z samochodów, które trafią do hospicjum / RMF FM /

"Bardzo się cieszę, że znów udaje się pomóc. To dzięki naszym słuchaczom w Polsce ale i tym, którzy słuchają nas w internecie w wielu miejscach na świecie. Ogromy wkład w zbiórkę ma Polonia Amerykańska, która każdego roku przyłącza się do tej akcji" - podkreśla nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski, który jest inicjatorem zbiórki, która zaczęła się na naszej antenie.

Akcja KASZANKA - jak to się zaczęło?

W 2018 roku nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski odpowiedział na żart Marcina Gortata, który poszukiwał obywatela USA, który zje kaszankę zasmażaną z jajkiem. Obiecał za to 1000 dolarów. Paweł znalazł Amerykanina, który podjął się tego zadania. Był to Mark Hurning, były amerykański żołnierz i weteran wojny w Iraku. Razem z Pawłem Żuchowskim poprosił znanego koszykarza o wpłatę 1000 dolarów na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci.

Po apelu naszego korespondenta w Waszyngtonie kolejne osoby zaczęły - spontanicznie - wspierać placówkę, w tytule przelewu wpisując "Kaszanka". I tak zrodziła się akcja KASZANKA. Teraz nie ma już nic wspólnego ze znanym koszykarzem. Ale nasi słuchacze wciąż pomagają.

W ciągu sześciu edycji akcji udało się zebrać blisko milion dwieście tysięcy złotych. Przekazaliśmy pięć samochodów i kilkadziesiąt urządzeń medycznych. To między innymi respiratory, asystory kaszlu, stacjonarne i przenośne koncentratory tlenu.

Pięć aut, które do tej pory przekazaliśmy hospicjum Paweł Żuchowski / RMF FM

W szczególny sposób do akcji przyłącza się każdego roku Polonia Amerykańska. W czasie wielu licytacji i wydarzeń zbiera pieniądze dla placówki w Szczecinie.

Hanna i Andrzej Czuma, właściciele sklepu Krakus Deli z Poconos w Pennsylwanii wystawiają puszkę, zbierają pieniądze, organizują też zbiórki w lokalnej, polonijnej szkole.

Hanna i Andrzej Czuma Paweł Żuchowski / RMF FM

Od wielu lat pieniądze zbierają też członkowie polonijnej grupy motocyklowej Husaria. Biorą udział w licytacjach, są współorganizatorami imprez.

"Lubimy pomagać, jesteśmy od tego, by pomagać. Jesteśmy grupą przyjaciół na motorach. Pochodzimy z różnych stron Polski. Pomagamy w akcji KASZANKA od początku" - mówi Tomasz Chmielewski jeden z członków motocyklowej grupy Husaria.

Akcję wspierają nasi słuchacze z wielu stron kraju i świata.

Wspieramy akcję KASZANKA 6.0 Paweł Żuchowski / RMF FM

Akcja łączy ludzi mieszkających w różnych miejscach.

Różne miejsca na świecie i jeden cel – wsparcie akcji KASZANKA 6.0 Paweł Żuchowski / RMF FM

Dziś w Szczecinie będzie wóz satelitarny RMF FM. W Faktach RMF FM oraz Radiu RMF24 usłyszycie relacje naszych reporterów. W mieście spotkać będziecie mogli ekipę promocyjną naszej stacji.