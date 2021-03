"Everything will be OK" - taki slogan miała na koszulce 19-letnia Angel w dniu, kiedy dołączyła do protestujących przeciwko juncie w Mjanmie. Zginęła od strzału w głowę. Nastolatka jest jedną z ponad setki ofiar zastrzelonych od lutego przez armię, która w wyniku puczu objęła rządy w tym kraju.

