RMF24

Osiem państw Unii Europejskiej stworzyło wyraźny front w obronie ETS2 i mówi „nie” jakimkolwiek zmianom w tym systemie. Chodzi o nową opłatę klimatyczną od paliw wykorzystywanych do ogrzewania mieszkań i w transporcie. W liście do Komisji Europejskiej zaadresowanym do unijnego komisarza ds. klimatu, ministrowie ds. klimatu czy środowiska Danii, Finlandii, Niemiec, Luksemburga, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwecji domagają się wdrożenia nowych opłat zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, czyli w 2028 r. To kolejny sygnał, że polskie starania o to, żeby system był dobrowolny lub został odroczony, napotykają coraz większy opór.

„ETS2 jest ważniejszy niż kiedykolwiek” – piszą ministrowie w liście z 23 listopada, który widziała dziennikarka RMF FM. Przekonują, że Europa musi uniezależnić się od importowanych paliw kopalnych. Jako argument przywołują kryzys związany z zamknięciem cieśniny Ormuz. Wyliczają, że w 2025 roku UE zaimportowała paliwa kopalne o wartości 340 miliardów euro, a wzrost cen po zamknięciu cieśniny miał kosztować ją dodatkowe 127 miliardów euro.

Autorzy listu przekonują, że ETS2 to nie tylko polityka klimatyczna, ale także kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Ma ograniczać zależność od importowanej ropy i gazu, przyspieszać elektryfikację transportu i ogrzewania oraz tworzyć rynek dla europejskich czystych technologii. „Dlatego sprzeciwiamy się zmianom w ETS2” – czytamy w liście.

Jego nadawcy wzywają do wdrożenia systemu bez kolejnych opóźnień. W liście czytamy również: „Pełne wdrożenie ETS2, bez dalszych opóźnień, zapewnia przewidywalność przepisów i sygnały inwestycyjne, które są niezbędne do zapewnienia inwestycji w dekarbonizację i elektryfikację”.

Ministrowie bronią także całego kompromisu, którego częścią jest ETS2. Przypominają o Społecznym Funduszu Klimatycznym, który ma wspierać najuboższe gospodarstwa domowe i małe przedsiębiorstwa dotknięte kosztami energii i transportu. Ich zdaniem nie można zmieniać jednego elementu systemu w oderwaniu od pozostałych uzgodnień.

To kolejny sygnał niekorzystny dla Warszawy. Wcześniej podobne stanowisko przedstawił kanclerz Niemiec Friedrich Merz w liście do Ursuli von der Leyen. Sprzeciwił się on dalszym zmianom w ETS2 i opowiedział się za rozdzieleniem negocjacji dotyczących obu systemów: ETS i ETS2. Teraz Niemcy wspólnie z siedmioma innymi państwami ponownie opowiadają się za utrzymaniem obecnych zasad.

Dodatkowo jak informowała dziennikarka RMF FM, irlandzka prezydencja przedstawiła już drugą propozycję kompromisową reformy ETS. I ponownie nie ma w niej ani słowa o ETS2, mimo że Polska wyraźnie domaga się włączenia tego systemu do negocjacji.

Zła wiadomość w sprawie ETS2 dla Warszawy i gra va banque polskich europosłów Najnowsza propozycja kompromisu irlandzkiej prezydencji w sprawie reformy unijnego systemu handlu emisjami CO2 pomija główny postulat Polski dotyczący ETS2. Dziennikarka RMF FM dotarła do poufnego dokumentu, z którego wynika, że Irlandczycy nie…

Chodzi o to, że Warszawa chce wykorzystać trwającą reformę ETS1, czyli systemu obejmującego przede wszystkim energetykę i przemysł, żeby ponownie otworzyć dyskusję o ETS2 i go odroczyć. Zgodnie z obecnymi przepisami system ma ruszyć w 2028 roku.

Państwa członkowskie chcą porozumieć się w sprawie reformy ETS na posiedzeniu unijnych ministrów środowiska 11 grudnia. Równolegle trwają prace w Parlamencie Europejskim. Jednak sam spór o ETS2 może wymagać decyzji na najwyższym szczeblu politycznym – szefów państw i rządów.