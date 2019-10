Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył we wtorek, że tereny północno-wschodniej Syrii musi opuścić jeszcze do 1,3 tys. syryjskich bojowników kurdyjskich. We wtorek wieczorem wygaśnie rozejm, który ma umożliwić wycofanie się siłom kurdyjskim.

REKLAMA