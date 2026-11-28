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Co najmniej dziesięcioro uczniów zginęło, a ponad 110 osób zostało rannych w wyniku potężnej eksplozji, do której doszło w sobotę w pobliżu szkoły średniej w prowincji Kunar na wschodzie Afganistanu. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć.

W sobotę rano w prowincji Kunar na wschodzie Afganistanu doszło do tragicznego w skutkach wybuchu. Eksplozja miała miejsce w budynku sąsiadującym ze szkołą średnią.

Zginęło co najmniej dziesięcioro uczniów, a liczba rannych sięga 110 osób – wynika z informacji przekazanych przez lokalne władze.

Eksplozja w Afganistanie (fot. EPA/STRINGER) / PAP/EPA

Według relacji Sami-ul-Haq Haq Bayana, szefa departamentu informacji i kultury prowincji Kunar, do eksplozji doszło około godziny 10 czasu lokalnego (6:00 czasu polskiego). W budynku, w którym nastąpił wybuch, przechowywano materiały wybuchowe przeznaczone do budowy drogi łączącej prowincje Kunar i Nuristan.

Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Mufti Abdul Mateen Qani, przekazał, że – według wstępnych ustaleń – do eksplozji doszło na skutek zaniedbania i braku ostrożności.

Siła wybuchu była na tyle duża, że uszkodzone zostały nie tylko mury szkoły, ale także kilka sąsiednich budynków. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Ciała siedmiu ofiar przewieziono do miejscowego szpitala. Rannych zostało 99 osób, część z nich mogła wrócić do domów po opatrzeniu ran.

Władze ostrzegają, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ niektóre osoby są w ciężkim stanie.

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Eksplozja w Afganistanie (fot. EPA/STRINGER) / PAP/EPA

Eksplozja w Afganistanie (fot. EPA/STRINGER) / PAP/EPA