Do eksplozji i pożaru doszło w maszynowni tankowca "Kairos" na Morzu Czarnym - poinformowała turecka agencja żeglugowa Tribeca. Ze wstępnych informacji wynika, że maszyna wpłynęła na minę i grozi jej zatonięcie. Na miejsce płyną holowniki i straż przybrzeżna.

Na pokładzie tankowca "Kairos", znajdującego się na Morzu Czarnym doszło w piątek do wybuchu i eksplozji - poinformowała turecka agencja żeglugowa Tribeca, cytowana przez Reutersa.

Ze wstępnych informacji wynika, że statek wpłynął na minę, przez co grozi mu zatonięcie.

Maszyna znajdowała się w odległości ponad 80 km od cieśniny Bosfor w Turcji. Statek pływa pod banderą Gambii.

Na miejsce wysłano holowniki ratunkowe i straż przybrzeżną.