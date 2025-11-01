​Niezidentyfikowane drony zakłóciły w piątek wieczorem na prawie 2 godziny pracę lotniska Berlin-Brandenburg - poinformował agencję AFP rzecznik tego portu lotniczego. Dodał, że kilka lotów zostało przekierowanych na inne niemieckie lotniska. Obecnie lotnisko pracuje normalnie.

Lotnisko Berlin-Brandenburg / Shutterstock

Rzecznik sprecyzował, że wszystkie starty i lądowania były wstrzymane od godz. 20.08 do 21.58 czasu lokalnego, który jest taki sam jak w Polsce.

Oceniamy, że w obecnej chwili niebezpieczeństwo minęło - powiedział rzecznik.

Władze niemieckie wielokrotnie ostrzegały w ostatnim czasie o wzrastającym zagrożeniu ze strony dronów po serii wtargnięć niezidentyfikowanych dronów w przestrzeń powietrzną kilku lotnisk i miejsc, w których znajdują się obiekty wojskowe czy przemysłowe o krytycznym znaczeniu.

AFP podkreśla, że Berlin, jeden z czołowych sojuszników Ukrainy w jej wojnie z Rosją, uważa, iż za tymi incydentami stoi Moskwa.

Drony pojawiły się także nad lotniskami i obiektami wojskowymi w Danii i Norwegii. Władze tych krajów również podejrzewają Moskwę, która zaprzecza wszelkim oskarżeniom.