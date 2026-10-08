Dożywocie dla Nicolasa Maduro i jego żony? Prokuratura stawia nowe zarzuty

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Federalna prokuratura w Nowym Jorku rozszerzyła akt oskarżenia przeciwko Nicolasowi Maduro i jego żonie Cilii Flores. Według śledczych mieli oni współtworzyć oraz nadzorować system represji, w którym torturowano przeciwników politycznych, urzędników podejrzewanych o nielojalność, a także obywateli Stanów Zjednoczonych.

W opublikowanym w czwartek dokumencie prokuratura szczegółowo przedstawiła dziewięć przypadków niezwykle brutalnego traktowania osób przetrzymywanych przez władze w Caracas. Zarzuty dotyczą m.in. porwań, stosowania przemocy fizycznej, gróźb wobec więźniów i ich rodzin oraz zmuszania zatrzymanych do poniżających zachowań.

Według aktu oskarżenia część tortur miała być nagrywana. Śledczy wskazują, że działania te służyły tłumieniu sprzeciwu, zwalczaniu opozycji, ochronie interesów biznesowych osób związanych z reżimem oraz utrzymaniu władzy.

Prokuratura twierdzi, że Nicolas Maduro i Cilia Flores w niektórych przypadkach osobiście wydawali polecenia oprawcom. Mieli nakazywać wymuszanie informacji na zatrzymanych, a także dalsze znęcanie się nad osobami uznawanymi za nielojalne wobec władz.

Kiedy rozpocznie się proces Nicolasa Maduro? Wskazano datę Proces sądowy obalonego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro może się zacząć w czerwcu 2027 roku. Jak przekazała agencja Reutera, taką propozycję złożyli wspólnie prokuratorzy ministerstwa sprawiedliwości USA i sam Maduro.

Wśród ofiar obywatele USA

W akcie oskarżenia wymieniono trzech obywateli Stanów Zjednoczonych, których tożsamości nie ujawniono. Według amerykańskich śledczych każdy z nich przez wiele miesięcy miał doświadczać brutalnego traktowania.

Jeden z Amerykanów miał zostać oskarżony o udział w spisku na życie wenezuelskiego przywódcy. Drugi został zatrzymany podczas wizyty u rodziny w Wenezueli, a następnie - jak twierdzi prokuratura - wykorzystany w negocjacjach dotyczących wymiany więźniów z USA. Trzeci miał zostać zatrzymany przez pomyłkę.

Nowa władza, stare metody. Operacja USA nie przerwała koszmaru Mimo amerykańskiej operacji obalenia rządów Nicolasa Maduro w Wenezueli nie zakończyły się represje wobec obywateli tego kraju – wynika z raportu ONZ, na który powołuje się niezależny dziennik „El Nacional”. Więźniowie polityczni doświadczają tam,…

Cilia Flores współtworzyła system represji

Śledczy zarzucają też Nicolasowi Maduro i Cilii Flores wykorzystywanie porwań biznesmenów do celów politycznych, w tym do wywierania presji na Waszyngton. Zdaniem prokuratury małżonka wenezuelskiego przywódcy nie była jedynie biernym obserwatorem, wręcz przeciwnie - współtworzyła system represji i nakazywała torturowanie osób.

W czwartek sąd zajmował się także wnioskiem kobiety o zwolnienie za kaucją ze względu na problemy zdrowotne. Prowadzący sprawę sędzia wyraził jednak sceptycyzm co do zasadności wniosku.

W związku z nowymi zarzutami obojgu grozi kara do 20 lat więzienia, a w razie udowodnienia, że tortury doprowadziły do śmierci ofiar - nawet dożywocie. Proces ma rozpocząć się w Nowym Jorku w czerwcu przyszłego roku.