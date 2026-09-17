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Nowa władza, stare metody. Operacja USA nie przerwała koszmaru

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 17 września (07:31)

Mimo amerykańskiej operacji obalenia rządów Nicolasa Maduro w Wenezueli nie zakończyły się represje wobec obywateli tego kraju – wynika z raportu ONZ, na który powołuje się niezależny dziennik „El Nacional”. Więźniowie polityczni doświadczają tam, jak określili to wysłannicy ONZ, „traktowania godnego ubolewania”.

Nowa władza, stare metody. Operacja USA nie przerwała koszmaru
Pojmani Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores przewiezieni do USA/fot. Kyle Mazza-CNP/Shutterstock/Rex Features /East News
  • USA pojmały Nicolasa Maduro, ale represje trwają.
  • Raport ONZ potwierdza, że nie zakończyły się represje obywateli.
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Co najmniej 64 przypadki tortur

W efekcie amerykańskiego ataku z 3 stycznia obalono prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Usunięcie opresyjnego przywódcy nie poskutkowało jednak zakończeniem represji wobec oponentów politycznych.

Jak wynika z opublikowanego w środę raportu ONZ, od czasu pojmania Maduro w Wenezueli potwierdzono co najmniej 64 przypadki tortur wobec przeciwników aparatu państwowego kierowanego przez tymczasową prezydentkę Delcy Rodriguez. Wysłannicy ONZ sprecyzowali, że przeciwnicy reżimu osadzeni w więzieniach doświadczają tam „traktowania godnego ubolewania”.

Odnotowano, że zastąpienie Maduro przez Rodriguez w żadnym stopniu nie zmieniło wenezuelskich służb wywiadowczych i sił bezpieczeństwa, w których utrzymywane są te same struktury, a kluczowe stanowiska zajmują ci sami ludzie.

Kilkaset więźniów politycznych

Prezentująca raport szefowa misji ONZ w Wenezueli Sofia Macher wyjaśniła, że wprawdzie po obaleniu Maduro złagodniała nieco forma najsurowszych represji, ale nie doszło do żadnej przemiany w działaniu aparatu bezpieczeństwa.

Co więcej, przepisy służące karaniu dysydentów w dalszym ciągu obowiązują w tym kraju – podsumowała przedstawicielka misji ONZ.

Według szacunków organizacji praw człowieka w zakładach karnych w Wenezueli wciąż osadzonych jest około 400 więźniów politycznych.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wenezuela
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