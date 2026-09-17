Nowa władza, stare metody. Operacja USA nie przerwała koszmaru

Co najmniej 64 przypadki tortur
W efekcie amerykańskiego ataku z 3 stycznia obalono prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Usunięcie opresyjnego przywódcy nie poskutkowało jednak zakończeniem represji wobec oponentów politycznych.
Jak wynika z opublikowanego w środę raportu ONZ, od czasu pojmania Maduro w Wenezueli potwierdzono co najmniej 64 przypadki tortur wobec przeciwników aparatu państwowego kierowanego przez tymczasową prezydentkę Delcy Rodriguez. Wysłannicy ONZ sprecyzowali, że przeciwnicy reżimu osadzeni w więzieniach doświadczają tam „traktowania godnego ubolewania”.
Odnotowano, że zastąpienie Maduro przez Rodriguez w żadnym stopniu nie zmieniło wenezuelskich służb wywiadowczych i sił bezpieczeństwa, w których utrzymywane są te same struktury, a kluczowe stanowiska zajmują ci sami ludzie.
Kilkaset więźniów politycznych
Prezentująca raport szefowa misji ONZ w Wenezueli Sofia Macher wyjaśniła, że wprawdzie po obaleniu Maduro złagodniała nieco forma najsurowszych represji, ale nie doszło do żadnej przemiany w działaniu aparatu bezpieczeństwa.
Co więcej, przepisy służące karaniu dysydentów w dalszym ciągu obowiązują w tym kraju – podsumowała przedstawicielka misji ONZ.
Według szacunków organizacji praw człowieka w zakładach karnych w Wenezueli wciąż osadzonych jest około 400 więźniów politycznych.