Kiedy rozpocznie się proces Nicolasa Maduro? Wskazano datę

RMF24

Proces sądowy obalonego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro może się zacząć w czerwcu 2027 roku. Jak przekazała agencja Reutera, taką propozycję złożyli wspólnie prokuratorzy ministerstwa sprawiedliwości USA i sam Maduro.

Proces Maduro rozpocznie się w przyszłym roku?

Propozycja została wniesiona do sądu federalnego na Manhattanie przed planowanym na środę posiedzeniem. Zawiera postulowany harmonogram kolejnych etapów postępowania w sprawie Maduro, jednej z najgłośniejszych spraw karnych w USA z ostatnich lat.

W jego myśl proces sądowy Nicolasa Maduro w sprawie zarzutów o przestępstwa narkotykowe miałby się rozpocząć w czerwcu 2027 roku. Decyzję w sprawie harmonogramu podejmie sędzia federalny Alvin Hellerstein, który nadzoruje sprawę.

Operacja USA w Wenezueli

Maduro i jego żona Cilia Flores zostali w styczniu pojmani i wywiezieni z Wenezueli przez amerykańskich komandosów. Przetransportowano ich do Nowego Jorku, gdzie mierzą się zarzutami o przestępstwa dotyczące handlu narkotykami. Nie przyznają się do winy.

Obrońcy Maduro wnieśli o oddalenie sprawy, twierdząc, że nie powinien on być sądzony w USA jako głowa suwerennego państwa. Władze USA nie uznawały go jednak za prawowitego prezydenta Wenezueli już od 2019 roku.

„Jeniec wojenny”, „skorumpowany dyktator”

Maduro kierował socjalistycznym rządem Wenezueli od 2013 roku i prowadził politykę nieprzyjazną wobec USA. Po zatrzymaniu go przez siły zbrojne USA określał się mianem „jeńca wojennego”. Wcześniej wielokrotnie oskarżał Waszyngton o zamiar obalenia go w celu przejęcia kontroli nad bogatymi złożami ropy w Wenezueli.

Władze Stanów Zjednoczonych określają natomiast Maduro jako skorumpowanego dyktatora, który doprowadził gospodarkę Wenezueli do ruiny i sfałszował wybory prezydenckie w 2018 i 2024 roku. Pod jego rządami dysponujący bogatymi złożami ropy kraj pogrążył się w katastrofalnym kryzysie humanitarnym, a podległe mu służby brutalnie tłumiły protesty i prześladowały opozycję.