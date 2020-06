Kontrowersje za Oceanem spowodowało użycie przez funkcjonariuszy gazu łzawiącego, żeby przepędzić ludzi protestujących przed Białym Domem. Jak zaznacza część zagranicznych agencji, chodziło o to, żeby Donald Trump mógł przedostać się do pobliskiego kościoła episkopalnego św. Jana. Wcześniej, prezydent USA, w Ogrodzie Różanym wygłosił przemówienie w którym zapowiedział mobilizację sił wojskowych i federalnych do walki z protestami.

