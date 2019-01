Prezydent USA Donald Trump wygłosi tradycyjne orędzie o stanie państwa 5 lutego, a nie 29 stycznia, jak pierwotnie było to planowane - poinformowało biuro prasowe przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi.

Rzecznik prasowy Pelosi Drew Hammill poinformował na Twitterze, że przewodnicząca Izby Reprezentantów wysłała do Trumpa list, w którym ponownie zaprasza go do wygłoszenia tradycyjnego orędzia. Obydwoje uzgodnili, że odbędzie się to 5 lutego.

Pelosi tuż po objęciu funkcji przewodniczącej izby niższej Kongresu zaproponowała Trumpowi 29 stycznia jako dzień wygłoszenia orędzia. Potem jednak, z powodu shutdownu, zaapelowała o zmianę tego terminu, na co amerykański prezydent przystał. "...zmieniła zdanie z powodu shutdownu, sugerując późniejszy termin. Ma do tego prawo - wygłoszę orędzie, gdy skończy się shutdown" - pisał na Twitterze Trump.

Prezydent USA zapewniał, że nie szuka innego miejsca do wygłoszenia corocznego przemówienia, bo "nie ma miejsca, które mogłoby konkurować z Izbą Reprezentantów pod względem historii, tradycji i wagi". Z niecierpliwością czekam na wygłoszenie orędzia w bliskiej przyszłości! - dodał.

Trwający 35 dni shutdown, czyli częściowe zawieszenie pracy rządu federalnego, zakończył się w miniony piątek.