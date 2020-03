Miliarder Michael Bloomberg to "największy przegrany" Superwtorku, a senator Elizabeth Warren "może usiąść ze swoim mężem na dobre zimne piwo" - tak przebieg prawyborów u Demokratów ocenił prezydent Donald Trump.

Donald Trump o Superwtorku: Bloomberg największym przegranym, Warren może iść na piwo / Yuri Gripas /ABACA POOL / PAP/EPA

"Największy dziś przegrany to zdecydowanie +Mini+ Mike Bloomberg. Jego +polityczni+ konsultanci wzięli go na przejażdżkę. 700 mld dolarów psu na budę, nie ma teraz nic oprócz pseudonimu Mini Mike i całkowitego zniszczenia swojej reputacji. Tak trzymaj Mike!" - napisał na Twitterze Donald Trump.

Za przegraną prezydent USA uznał też Elizabeth Warren, która - jak napisał - "nie była nawet bliska wygrania w jej rodzimym stanie Massachusetts". "Cóż, teraz może zasiąść ze swoim mężem przy dobrym, zimnym piwie!" - dodał.

Odpowiadając na ten komentarz były wiceprezydent Joe Biden stwierdził, że to Trump "dziś przegrał". "Demokraci w całym kraju są pobudzeni. Jesteśmy przyzwoitymi, odważnymi i wytrwałymi ludźmi. Jesteśmy lepsi, niż ty (...)" - dodał, zwracając się do prezydenta.



W Massachusetts agencja Associated Press przyznała zwycięstwo Joe Bidenowi. Po przeliczeniu 53 proc. głosów z tego stanu w Nowej Anglii były wiceprezydent ma w nim 34 proc. poparcia, Sanders 27 proc., a Warren 21 proc.

Do tej pory AP przyznała Bidenowi, oprócz Massachusetts, wygrane m.in. w Alabamie, Arkansas, Tennessee, Oklahomie, Karolinie Północnej, Minnesocie oraz Wirginii. Sanders - największy rywal Bidena - zwyciężył z kolei w swoim rodzimym Vermoncie, Kolorado, Utah oraz Kalifornii.