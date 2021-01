Demokrata Raphael Warnock wygrał z kandydatką republikanów wyścig o jedno z dwóch miejsc w Senacie USA z Georgii. Drugi kandydat demokratów - Jon Ossoff już ogłosił się zwycięzcą i media przyznają mu prowadzenie, to twierdzą, że jest jeszcze za wcześnie, by ogłosić jego wygraną.

Raphael Warnock / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Po zliczeniu 98 proc. głosów Warnock ma około 54 tys. głosów więcej, niż walcząca o reelekcję republikańska senator Kelly Loeffler i wyprzedza ją o 1,2 pkt proc. - informuje agencja Associated Press, powołująca się na Edison Research.

Zwycięstwo Warnocka ogłosiły już AP, telewizje CNN, Fox News i NBC. Nowy demokratyczny senator będzie pierwszym czarnoskórym senatorem ze stanu Georgia; Warnock jest pastorem baptystów, przez ostatnie 15 lat pełnił posługę w kościele w Atlancie, w którym wcześniej nauczał Martin Luther King - przypomina AP.

W drugim wyborczym wyścigu w Georgii kandydat demokratów Joe Ossoff walczył z urzędującym senatorem Davidem Perdue z Partii Republikańskiej. Ossoff już ogłosił się zwycięzcą i podziękował mieszkańcom stanu za ich decyzję. Jest jednak zbyt wcześnie, by ostatecznie ogłosić wygraną demokraty - pisze AP. Również telewizje CNN, Fox News i NBC nie uznały jeszcze zwycięstwa Ossoffa. Według najnowszych danych uwzględniających 98 proc. głosów, demokrata prowadzi różnicą ponad 17 tys. głosów i ma 0,4 pkt proc. przewagi.

W Georgii we wtorek odbyła się dogrywka wyborów do Senatu USA, ponieważ w wyborach 3 listopada żaden z kandydatów nie zdobył 50 proc. głosów. Zdobycie obu miejsc przez demokratów oznaczałoby przejęcie przez tę partię od republikanów kontroli nad izbą wyższą Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Technicznie w Senacie będzie remis 50-50, ale w takiej sytuacji decydujący głos ma wiceprezydent. Ten urząd od 20 stycznia piastować będzie demokratka Kamala Harris. Po wyborach z 3 listopada demokraci utrzymali większość w niższej izbie Kongresu - Izbie Reprezentantów.

Mówiono nam, że nie możemy wygrać tych wyborów. Ale dzisiaj wieczorem udowodniliśmy, że dzięki nadziei, ciężkiej pracy i ludziom, którzy nas wspierają wszystko jest możliwe - mówił Warnock w przemówieniu, w którym ogłosił swoje zwycięstwo.

Przychodzę dziś do was jako człowiek, który wie, że nieprawdopodobna droga, która doprowadziła mnie do tego miejsca w tym historycznym dla Ameryki momencie, mogła się wydarzyć tylko tutaj - zaznaczył demokrata przypominając o tym, że jest jednym z dwanaściorga rodzeństwa, dorastał w mieszkaniu socjalnym i jest pierwszą osobą w rodzinie, która skończyła studia. Warnock w swoim przemówieniu dziękował matce, wspominał Martina Luthera Kinga i zmarłego w tym roku kongresmena Johna Lewisa. Wyraził również nadzieję, że jego sukces będzie inspiracją dla młodych ludzi w USA.

Ossoff, 33-letni dziennikarz śledczy, w swoim wystąpieniu akcentował sprawy związane z polityką zdrowotną, społeczną i tworzeniem nowych miejsc pracy. Zjednoczmy się, by wspólnie walczyć z wirusem i przyspieszyć odbudowę gospodarczą naszego stanu - mówił demokrata. Czy głosowaliście na mnie, czy przeciwko mnie, będę dla was w Senacie USA. Będę służył wszystkim obywatelom tego stanu - zapewniał.

Jest możliwe, że proces ogłoszenia ostatecznych wyników się przedłuży, gdyż wiele wskazuje, że różnica miedzy Perdue a Ossoffem będzie mniejsza niż pół punktu procentowego, co oznaczać będzie możliwość wnioskowania o ponowne przeliczanie głosów.

To, która z partii kontrolować będzie Senat, wywrze ogromny wpływ na to, jak daleko jako prezydent posunąć będzie mógł się Joe Biden w swoich planach dotyczących takich kluczowych obszarów jak gospodarka, ochrona zdrowia, podatki czy polityka zagraniczna. Senat, w którym od 2014 roku większość mają republikanie, pełni kluczową rolę w procesie legislacyjnym, ustawa nie może wejść w życie bez jego poparcia. Rolą izby jest też - niezwykle istotne w okresie przekazywania władzy - zatwierdzanie kandydatów na stanowiska w rządzie.