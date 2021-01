Były amerykański prezydent George W. Bush wraz z małżonką Laurą wezmą 20 stycznia udział w inauguracji prezydenta elekta Joe Bidena. Na ceremonii nie pojawi się z kolei najstarszy były prezydent USA Jimmy Carter.

O decyzji Bushów poinformował ich rzecznik Freddy Ford. Napisał na Twitterze, że para "powróci na Kapitol na zaprzysiężenie prezydenta Bidena i wiceprezydent Harris". Obserwowanie pokojowego przekazania władzy stanowi charakterystyczny element naszej demokracji, który się nie starzeje" - dodał.



W ceremonii nie weźmie udziału 96-letni Jimmy Carter - najstarszy były prezydent USA. Z racji podeszłego wieku znajduje się on w grupie podwyższonego ryzyka i jest narażony na ciężkie przejście Covid-19.



"Prezydent i pani Carter nie pojadą do Waszyngtonu na inaugurację, ale przekazali najlepsze życzenia prezydentowi elektowi Bidenowi i wiceprezydent elekt Harris i spodziewają się udanego urzędowania" - podał w oświadczeniu dla CNN Deanna Congileo, rzeczniczka byłego prezydenta z ramienia Demokratów.

Inauguracja Joe Bidena 20 stycznia z powodu epidemii koronawirusa będzie się różnić od poprzednich ceremonii tego typu. Komitet inauguracyjny prosi Amerykanów, by nie przyjeżdżali w ten dzień do Waszyngtonu na ceremonię.

W dni poprzedzające zaprzysiężenie odbyć się mają uroczystości honorujące pastora i lidera ruchu praw obywatelskich Martina Luthera Kinga oraz Amerykanów, którzy zmarli na Covid-19.

Mosbacher: Biden będzie kontynuował obrany przez nas kierunek

O prezydenturę Bidena i ewentualne zmiany w relacjach Polski i USA pytana była w rozmowie z Onetem Georgette Mosbacher, ambasador USA w Polsce, która wkrótce opuści to stanowisko i wróci do Stanów Zjednoczonych.