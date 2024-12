Wieczorem pod pomnikiem Ilii Czawczawadzego i Akakiego Certelego w Tbilisi odbędzie się nabożeństwo w intencji uwolnienia aresztowanych przez policję uczestników demonstracji - podał serwis Echo Kaukazu (filia Radia Swoboda).

Żądają powtórzenia wyborów

Piątek to 30. dzień antyrządowych protestów w Gruzji. Odbywają się one nieprzerwanie od 28 listopada, kiedy to rządząca krajem partia Gruzińskie Marzenie zawiesiła negocjacji w sprawie przystąpienia Gruzji do UE. Demonstranci żądają ogłoszenia nowych wyborów parlamentarnych i wyboru nowego prezydenta kraju. Prezydent Salome Zurabiszwili i przedstawiciele partii opozycyjnych uznają głosowanie w poprzednich wyborach z 26 października za zmanipulowane.

Jak potwierdziła Polska Agencja Prasowa, wizytę w Tbilisi planuje europoseł Michał Wawrykiewicz (KO). Według gruzińskiej stacji telewizyjnej Pirveli ma mu towarzyszyć litewski eurodeputowany Dainius Żalimas. Obaj mają spotkać się z przedstawicielami opozycyjnych partii oraz organizacji pozarządowych. Jak zaznaczają gruzińskie media, politycy nie potwierdzają, czy planują rozmowy z członkami Gruzińskiego Marzenia i prezydentką.

Premier grozi Zurabiszwili

Premier Irakli Kobachidze w piątek ponownie zapowiedział, że jeśli Salome Zurabiszwili odmówi w niedzielę opuszczenia swojej rezydencji - Pałacu Orbeliani, grozi jej zatrzymanie przez policję. "Ostrzegamy, że jeśli zmusimy ją do opuszczenia pałacu i przeniesiemy ją do zakładu karnego, będzie to bardzo zła sytuacja" - stwierdził.

Przywódczyni od tygodni deklaruje, że do czasu rozpisania nowych wyborów parlamentarnych pozostanie na swoim stanowisku.