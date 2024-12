Setki osób wzięło udział w niedzielę w kilku antyrządowych akcjach na ulicach stolicy Gruzji, Tbilisi. Aleją Rustawelego przemaszerowali m.in. śpiewacy, krytycy sztuki, zwaśnieni kibice hiszpańskich klubów piłkarskich oraz opiekunowie psów i kotów. Wiec pod parlamentem przebiegł spokojnie. "Nienawidzimy się nawzajem, ale was nienawidzimy jeszcze bardziej" - głosił napis na jednym z kibicowskich transparentów.

W niedzielę wczesnym popołudniem spod budynku filharmonii wyruszyła grupa gruzińskich zwaśnionych na co dzień fanów Realu Madryt oraz FC Barcelony. Na szyjach mieli klubowe szaliki, wielu niosło transparenty z napisami adresowanymi do rządzącej partii Gruzińskie Marzenie, takimi jak "Nienawidzimy się nawzajem, ale was nienawidzimy jeszcze bardziej". Kibice wspólnie odśpiewali hymn Gruzji - relacjonował portal Echo Kawkaza (filia Radia Swoboda).