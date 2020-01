Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pojawiła się informacja na temat koronawirusa 2019-nCoV. GIS tłumaczy, jakie procedury czekają podróżujących na lotniskach.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. "Dlatego należy pamiętać o częstym myciu rąk" - czytamy na stronie GIS-u.

Szczególne środki ostrożności powinny zachować osoby, które podróżują do miejsc, gdzie istnieje wysokie ryzyko występowania wirusa. Do tej pory wirusa wykryto: w Chinach, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Tajwanie, Korei Południowej, Tajlandii i we Francji.

Dodatkowo GIS tłumaczy, jakie procedury czekają podróżujących na lotniskach:

- wszyscy podróżujący samolotem dostają Kartę Lokalizacyjną Pasażera - w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu;

- w samolocie - będzie miała miejsce pierwsza weryfikacja czy podróżujący ma objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem 2019-nCoV nastąpi kontakt z lotniskową służbą zdrowia

Okres wylęgania trwa do 10 dni

Okres wylęgania wirusa może trwać do 10 dni. Najczęściej 5-6 dni. W tym czasie podróżujący z obszarów wysokiego ryzyka powinien obserwować swój stan zdrowia. W przypadku pojawienia się symptomów takich jak:

- gorączka powyżej 380C;

- kaszel;

- duszność.

powinien skontaktować się z lekarzem, który poinstruuje go o dalszych działaniach.

Według aktualnej wiedzy nie ma ryzyka zakażenia się wirusem poprzez towary zamawiane z Chin.