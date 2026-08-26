Czeski MSZ dementuje fake newsy o polskich roszczeniach. Chodzi o tzw. dług graniczny

RMF24

Czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo odniosło się do fali nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomych roszczeń terytorialnych Polski. Resort wyjaśnił, czym jest tzw. dług graniczny i podkreślił, że Polska pozostaje jednym z najważniejszych partnerów Czech.

W środę czeskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało na platformie X stanowisko, w którym zdementowało pojawiające się w sieci informacje o rzekomych roszczeniach terytorialnych Polski wobec Czech. Resort przypomniał, że sprawa dotyczy tzw. długu granicznego, czyli 368 hektarów gruntów, które po korekcie granicznej w 1958 roku pozostały po stronie czeskiej.

Negocjacje w tej sprawie trwają od lat 90., a obecnie ministrowie spraw zagranicznych obu krajów pracują nad rozwiązaniem problemu. „Oba kraje chcą znaleźć rozwiązanie poprzez wspólny projekt ochrony przeciwpowodziowej” – podkreślono w komunikacie.

Polska i Czechy – bliscy partnerzy

Czeskie MSZ zaznaczyło, że Polska jest jednym z najbliższych i najważniejszych partnerów Czech, a współpraca obejmuje takie obszary jak bezpieczeństwo, energetyka, infrastruktura czy rozwój regionów przygranicznych.

„Rozwiązanie problemu tzw. długu granicznego jest krokiem we wzmacnianiu sąsiedzkich stosunków oraz wzajemnej współpracy” – czytamy w oświadczeniu.

Resort dyplomacji podziękował także polskiemu ministrowi spraw zagranicznych Radosławowi Sikorskiemu za inicjatywę w poszukiwaniu kompromisu. Szczegóły tej propozycji nie zostały jednak ujawnione.

Rosyjska dezinformacja?

W czeskich mediach pojawiły się doniesienia o demonstracji w Trzyńcu na Zaolziu, do której nawołują fałszywe profile w mediach społecznościowych. Eksperci z obywatelskiej grupy „Czeskie Elfy” ostrzegają, że jest to element rosyjskiej akcji dezinformacyjnej.

Publikowane są informacje wykorzystujące część prawdy, a mianowicie pewien historyczny spór dotyczący stosunkowo nieistotnego fragmentu terytorium między Polską a Czechami, który jest wyolbrzymiany i umieszczany w zupełnie innym kontekście – w kontekście strachu i obaw, że ktoś straci majątek, że komuś zostanie wyrządzona krzywda – powiedział Bohumil Kartous, rzecznik grupy.

Zdaniem ekspertów, działania dezinformacyjne mają na celu wywołanie napięć między Polską a Czechami, które od lat należą do grona zwolenników Ukrainy w ramach NATO i UE. Celem jest właśnie wywołanie pewnego sporu w obrębie tej proukraińskiej koalicji – ocenił Kartous.

Zbliżające się w Czechach wybory samorządowe i częściowe do Senatu mogą stać się okazją do wykorzystania tego tematu. Mogę sobie wyobrazić, że lokalne ugrupowania populistyczne będą próbowały twierdzić, że jest to jakieś realne zagrożenie, i że będą próbowały zbudować na tym swoją kampanię przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi – dodał ekspert.

Bohumil Kartous pozytywnie ocenił reakcję polskiego ministra spraw zagranicznych. Myślę, że trafnie zareagował polski minister spraw zagranicznych Sikorski, który natychmiast zdementował (...) i oświadczył, że nie jest to przedmiotem żadnego sporu – podsumował rzecznik „Czeskich Elfów”.