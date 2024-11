Chciałbym skorzystać z okazji i pogratulować wyboru na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki - powiedział Putin podczas sesji pytań i odpowiedzi.

Rosyjski dyktator stwierdził, że zachowanie Trumpa podczas próby zamachu zrobiło na nim duże wrażenie. Okazał się odważnym człowiekiem. (...) Zachował się moim zdaniem bardzo poprawnie, odważnie, jak na mężczyznę przystało - wyjaśnił. Ocenił, że podczas poprzedniej kadencji Trump "był ścigany ze wszystkich stron". Nie pozwalali mu się ruszyć. Bał się zrobić krok w lewo, w prawo, powiedzieć dodatkowe słowo. Nie wiem, co stanie się teraz. (...) Dla niego to ostatnia kadencja - stwierdził.

Putin dodał, że wypowiedzi Trumpa "o chęci przywrócenia stosunków z Rosją, pomocy w zakończeniu kryzysu ukraińskiego zasługują przynajmniej na uwagę".

Na pytanie, co by zrobił, gdyby Trump zadzwonił i zaproponował spotkanie, Putin powiedział, że nie uważa, aby telefon, także do prezydenta elekta, był dla dzwoniącego wstydem. Zauważył, że zachodni politycy od jakiegoś czasu przestali się z nim kontaktować. Cóż, jeśli nie chcą, to nie muszą. (...) Jeśli któryś z nich chce wznowić kontakty, nie mamy nic przeciwko temu. Proszę, wznówmy kontakty i prowadźmy dyskusje - oświadczył.

Zapytany, czy oznacza to, że jest gotów do rozmów z Trumpem, Putin odpowiedział: "Jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi".