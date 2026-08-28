Co Rosja planuje wobec NATO? Analitycy przedstawiają kilka hipotez

RMF24

Rosja może testować spójność NATO nie poprzez pełnoskalową wojnę, lecz ograniczoną operację wymierzoną w jedno z państw Sojuszu Atlantyckiego - ocenia Instytut Studiów nad Wojną. Analitycy twierdzą, że celem Kremla miałoby być sprawdzenie, czy państwa członkowskie zdołają podjąć wspólną decyzję o obronie zaatakowanego kraju.

Według najnowszego raportu amerykańskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną (ISW), powołującego się na ostrzeżenia wywiadu USA, potencjalnym celem rosyjskich działań mogłyby być przede wszystkim Estonia, Łotwa lub Litwa.

Ostrzeżenie z USA dla Polski i krajów bałtyckich. CIA wskazuje na Rosję Rosja może nasilić działania wymierzone w Polskę i państwa bałtyckie - wynika z informacji przekazanych agencji Bloomberg przez europejskiego przedstawiciela służb wywiadowczych. Chodzi przede wszystkim o operacje hybrydowe, takie jak sabotaż…

Nie inwazja, lecz ograniczony atak

ISW podkreśla, że ewentualna agresja nie musiałaby przypominać rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Moskwa mogłaby zdecydować się na punktowe uderzenie rakietowe, atak z użyciem dronów albo ograniczone wtargnięcie wojsk lądowych.

Taki scenariusz - zdaniem analityków - miałby przede wszystkim wywołać polityczny i decyzyjny kryzys w NATO. Kluczowe byłoby pytanie, czy Sojusz jednomyślnie uruchomiłby art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, przewidujący wspólną obronę w razie ataku na jedno z państw członkowskich.

„Jeśli w odpowiedzi na lokalny incydent państwa członkowskie nie zdołają jednomyślnie uruchomić artykułu 5, całkowicie zniszczy to wiarygodność gwarancji bezpieczeństwa Sojuszu bez konieczności prowadzenia wojny na dużą skalę” - wskazał ISW.

Ostrzeżenie miało paść w Moskwie

Według doniesień medialnych dyrektor CIA John Ratcliffe miał przekazać ostrzeżenie w tej sprawie podczas spotkań w Moskwie z szefem rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiejem Naryszkinem oraz przedstawicielami Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

ISW ocenił, że tryb i pilność tej wizyty mogą świadczyć o tym, iż USA dysponują informacjami wskazującymi na zagrożenie w krótkiej perspektywie.

Kreml odrzuca oskarżenia o przygotowywanie ataku. Think tank zaznaczył jednak, że wpisuje się to w schemat wojny kognitywnej - analogicznie Moskwa zaprzeczała planom ataku na Ukrainę na przełomie 2021 i 2022 roku, dążąc do uśpienia czujności Zachodu.

Państwa bałtyckie apelują o czujność

Władze Estonii, Łotwy i Litwy apelują o poważne traktowanie ryzyka prowokacji ze strony Rosji. Jednocześnie podkreślają, że dotąd nie odnotowano koncentracji rosyjskich wojsk w pobliżu granic tych państw.

ISW zaznacza, że Kreml może celowo utrzymywać niejasność wokół swoich zamiarów. Ma to - według think tanku - wywoływać strach, utrudniać NATO podejmowanie decyzji dotyczących samoobrony, a także ograniczać dalsze wsparcie wojskowe państw Zachodu dla Ukrainy.