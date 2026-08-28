Nowe szczegóły po wizycie szefa CIA w Moskwie. Miał ważny komunikat dla Putina

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Dyrektor Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) John Ratcliffe podczas niedawnej wizyty w Moskwie miał przedstawić rosyjskim władzom „ponurą” ocenę sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i wezwać do zawarcia porozumienia prowadzącego do zakończenia konfliktu - informuje „New York Times”.

Ratcliffe w Moskwie. Szef CIA miał przedstawić ponurą ocenę wojny

Według ustaleń amerykańskiego dziennika Ratcliffe spotkał się w Moskwie z Aleksandrem Bortnikowem, szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). To właśnie podczas tego spotkania dyrektor CIA miał przedstawić "ponurą ocenę stanu rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie” i wezwać do wznowienia negocjacji pokojowych z Ukrainą.

„New York Times” podkreśla, że Ratcliffe nie groził Rosji konsekwencjami w przypadku odrzucenia apeli Waszyngtonu.

CIA miała mieć wątpliwości co do informacji przekazywanych Putinowi

Według dziennika amerykańscy analitycy wywiadowczy od dłuższego czasu mieli zastanawiać się, czy najbliżsi współpracownicy Władimira Putina przekazują mu pełny i zgodny z rzeczywistością obraz sytuacji na froncie oraz skutków wojny dla Rosji.

Wizyta Ratcliffe’a miała więc mieć dodatkowy wymiar. Bezpośrednia wiadomość od szefa amerykańskiego wywiadu mogła zostać przez rosyjskiego prezydenta uznana za bardziej wiarygodną niż informacje pochodzące od jego własnych doradców. „New York Times” zwraca uwagę, że znaczenie mogło mieć również doświadczenie Putina z czasów jego służby w KGB.

Waszyngton chce wznowienia rozmów

„New York Times” przedstawia wizytę Ratcliffe’a jako część szerszych działań administracji prezydenta Donalda Trumpa, mających doprowadzić do ponownego uruchomienia negocjacji dotyczących zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Rozmowy w tej sprawie znalazły się w impasie. Według amerykańskiego dziennika w początkowej fazie kadencji administracja Trumpa miała być przekonana, że Ukraina znajduje się w sytuacji, w której jej porażka jest bardzo prawdopodobna. Z czasem - jak wynika z relacji gazety - w Białym Domu miała jednak zmienić się ocena dotycząca determinacji Ukrainy do dalszej walki.

Inne informacje o celu wizyty

Ustalenia „New York Timesa” różnią się od wcześniejszych doniesień amerykańskich mediów. „Wall Street Journal” oraz Politico informowały wcześniej, że jednym z głównych powodów wizyty Ratcliffe’a w Moskwie mogło być przekazanie rosyjskim władzom ostrzeżenia przed ewentualnymi próbami zaatakowania państw bałtyckich.

W czwartek o wizytę szefa CIA w Rosji został zapytany Donald Trump. Prezydent USA odmówił komentarza w tej sprawie. Jednocześnie zapewnił, że Rosja nie zaatakuje państw NATO.