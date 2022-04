Kancelaria brytyjskiego premiera Borisa Johsona mogła być obiektem ataków oprogramowaniem szpiegującym Pegasus – poinformowała kanadyjska firma Citizen Lab. Jak podkreślono, miało to mieć miejsce w 2020 i 2021 roku, a informacje na ten temat miały zostać przekazane brytyjskiemu rządowi.

Boris Johnson / Matt Dunham / PAP/PA

"Potwierdzamy, że w 2020 i 2021 roku zaobserwowaliśmy i powiadomiliśmy rząd Wielkiej Brytanii o wielu podejrzanych przypadkach infekcji Pegasusem w oficjalnych sieciach Wielkiej Brytanii. Należą do nich: Kancelaria Premiera (Downing Street 10) i Biuro Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty (obecnie Biuro Spraw Zagranicznych, Wspólnoty Narodów i Rozwoju)" - napisano na stronie Citizen Lab.

Infekcje Pegasusem związane z Biurem Spraw Zagranicznych oraz Wspólnoty były powiązane z operatorami, których łączy się ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Indiami, Cyprem i Jordanią. Podejrzewana infekcja w Kancelarii Premiera Wielkiej Brytanii była powiązana z operatorem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

"Ponieważ brytyjskie Biuro Spraw Zagranicznych i Wspólnoty Brytyjskiej ma swój personel w wielu krajach, podejrzenia infekcji, które zaobserwowaliśmy, mogły mieć związek z urządzeniami znajdującymi się za granicą i korzystającymi z zagranicznych kart SIM" - podkreślono z komunikacie.

Czym jest Pegasus i jakie ma możliwości?

Pegasus to system, który został stworzony do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością.



Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

Czym jest Citizen Lab?

Citizen Lab jest interdyscyplinarnym laboratorium działającym przy Szkole Zagadnień Globalnych i Polityki Publicznej Uniwersytetu w Toronto. Zajmuje się badaniami, rozwojem, strategiami publicznymi oraz działaniami prawnymi w obszarze z pogranicza technologii komunikacyjnych, praw człowieka i bezpieczeństwa globalnego - czytamy na stronie ośrodka.

Założony w 2001 r. Citizen Lab korzysta z metod badawczych różnych dyscyplin, m.in. informatyki, politologii i analizy prawnej.

Citizen Lab informował wcześniej, że wśród osób inwigilowanych Pegasusem w Polsce byli m.in. senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, lider AGROunii Michał Kołodziejczak, mecenas Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.