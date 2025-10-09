Śledztwo wyjaśni okoliczności awaryjnego lądowania samolotu Malta Air, który 3 października był o krok od wyczerpania paliwa. Maszyna obsługująca lot Ryanaira z Pizy do Glasgow musiała lądować awaryjnie w Manchesterze. Wcześniej bezskutecznie próbowała podejść do lądowania w Edynburgu - informuje express.co.uk.

To był lot, który pasażerowie zapamiętają na długo / Shutterstock

Samolot wystartował z Pizy do Glasgow w dniu, gdy nad Wielką Brytanią szalał sztorm Amy, przynosząc porywy wiatru sięgające nawet 100 km/h. Trudne warunki pogodowe spowodowały poważne utrudnienia w ruchu lotniczym.

Problemy dotknęły także lot Ryanaira obsługiwany przez samolot linii Malta Air. W pewnym momencie piloci zgłosili kontrolerom ruchu lotniczego kod 7700, oznaczający sytuację awaryjną. Maszyna kilkukrotnie próbowała lądować na lotnisku w Edynburgu, jednak każda próba kończyła się niepowodzeniem. Ostatecznie samolot został skierowany do Manchesteru, gdzie udało się bezpiecznie wylądować - niemal dwie godziny po pierwszej próbie.

Według brytyjskich mediów, po wylądowaniu w zbiornikach pozostało zaledwie 220 kg paliwa - wystarczającego na zaledwie pięć lub sześć minut lotu.