Powód wtorkowej misji nie jest znany. FlightRadar24 zarejestrował ten sam samolot 2 października, w dniu, gdy drony pojawiły się nad lotniskiem w Monachium. Maszyna także wtedy wystartowała z Anglii i krążyła nad obwodem królewieckim.

Dane z pokładu trafiają do prezydenta USA

Combat Sent, jak wynika z opisu Sił Powietrznych USA, to samolot szpiegowski dostarczający strategiczne informacje wywiadowcze prezydentowi, sekretarzowi wojny i czołowym członkom Departamentu Obrony.

"Lokalizując i identyfikując zagraniczne sygnały radarowe wojsk lądowych, morskich i powietrznych, Combat Sent zbiera i szczegółowo analizuje każdy system, dostarczając strategiczną analizę dla wojskowych" - napisano w opisie maszyny.

Wszystkie samoloty RC-135U Combat Sent są wyposażone w system tankowania powietrznego, co daje im praktycznie nieograniczony zasięg, oraz posiadają zaawansowane systemy komunikacji i nawigacji.

Samoloty są łatwo rozpoznawalne dzięki charakterystycznym antenom na "podbródku" i końcówkach skrzydeł, dużym osłonom na bokach kadłuba oraz wydłużonemu ogonowi.

Załoga zazwyczaj składa się z dwóch pilotów, nawigatora, dwóch inżynierów systemów powietrznych, co najmniej dziesięciu oficerów walki elektronicznej zwanych "Ravens" oraz dodatkowych specjalistów technicznych.

Maszyna rejestruje i analizuje emisje elektroniczne z zagranicznych systemów radarowych i komunikacyjnych. To pozwala analitykom identyfikować i mapować zdolności przeciwnika oraz opracowywać środki zaradcze.