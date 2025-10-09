Amerykański samolot szpiegowski Sił Powietrznych USA został zarejestrowany przez radary podczas krążenia nad przestrzenią powietrzną Rosji. Według danych systemu śledzenia lotów samolot RC-135U Combat Sent wystartował z Anglii we wtorek nad ranem, przeleciał nad krajami bałtyckimi, okrążył obwód królewiecki, a potem wrócił do Wielkiej Brytanii.
Jak pisze "Daily Mail", amerykański samolot wystartował we wtorek z Mildenhall, bazy Królewskich Sił Powietrznych w Suffolk, o godzinie 2:32 czasu wschodniego i wylądował o 9:36.
Misja odbyła się dzień po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz oskarżył Rosję o prowadzenie "wojny hybrydowej" przeciwko Niemcom. Merz obwinił prezydenta Władimira Putina o wtargnięcie dronów zwiadowczych, które zakłóciły działanie lotniska w Monachium.