Amerykański samolot szpiegowski Sił Powietrznych USA został zarejestrowany przez radary podczas krążenia nad przestrzenią powietrzną Rosji. Według danych systemu śledzenia lotów samolot RC-135U Combat Sent wystartował z Anglii we wtorek nad ranem, przeleciał nad krajami bałtyckimi, okrążył obwód królewiecki, a potem wrócił do Wielkiej Brytanii.

Jak pisze "Daily Mail", amerykański samolot wystartował we wtorek z Mildenhall, bazy Królewskich Sił Powietrznych w Suffolk, o godzinie 2:32 czasu wschodniego i wylądował o 9:36.

Misja odbyła się dzień po tym, jak kanclerz Niemiec Friedrich Merz oskarżył Rosję o prowadzenie "wojny hybrydowej" przeciwko Niemcom. Merz obwinił prezydenta Władimira Putina o wtargnięcie dronów zwiadowczych, które zakłóciły działanie lotniska w Monachium.

Powód wtorkowej misji nie jest znany. FlightRadar24 zarejestrował ten sam samolot 2 października, w dniu, gdy drony pojawiły się nad lotniskiem w Monachium. Maszyna także wtedy wystartowała z Anglii i krążyła nad obwodem królewieckim. 

Dane z pokładu trafiają do prezydenta USA

Combat Sent, jak wynika z opisu Sił Powietrznych USA, to samolot szpiegowski dostarczający strategiczne informacje wywiadowcze prezydentowi, sekretarzowi wojny i czołowym członkom Departamentu Obrony.

"Lokalizując i identyfikując zagraniczne sygnały radarowe wojsk lądowych, morskich i powietrznych, Combat Sent zbiera i szczegółowo analizuje każdy system, dostarczając strategiczną analizę dla wojskowych" - napisano w opisie maszyny.

Wszystkie samoloty RC-135U Combat Sent są wyposażone w system tankowania powietrznego, co daje im praktycznie nieograniczony zasięg, oraz posiadają zaawansowane systemy komunikacji i nawigacji.

Samoloty są łatwo rozpoznawalne dzięki charakterystycznym antenom na "podbródku" i końcówkach skrzydeł, dużym osłonom na bokach kadłuba oraz wydłużonemu ogonowi.

Załoga zazwyczaj składa się z dwóch pilotów, nawigatora, dwóch inżynierów systemów powietrznych, co najmniej dziesięciu oficerów walki elektronicznej zwanych "Ravens" oraz dodatkowych specjalistów technicznych.

Maszyna rejestruje i analizuje emisje elektroniczne z zagranicznych systemów radarowych i komunikacyjnych. To pozwala analitykom identyfikować i mapować zdolności przeciwnika oraz opracowywać środki zaradcze.