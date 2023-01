Populacja Chin, najludniejszego kraju na świecie, zmniejszyła się w 2022 roku, po raz pierwszy od wczesnych lat 60. - poinformowało we wtorek Narodowe Biuro Statystyczne.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W ubiegłym roku zarejestrowano 9,56 miliona urodzeń, co nie zrekompensowało 10,41 miliona zgonów - ogłosiło w raporcie Narodowe Biuro Statystyczne.

Szef biura Kang Yi skomentował, że ludzie nie powinni martwić się spadkiem liczby ludności Chin, ponieważ ogólna podaż pracy nadal przewyższa popyt.

Liczące ponad 1,4 mld ludzi Chiny są najludniejszym państwem świata. Jednak według przewidywań ONZ jeszcze w tym roku na pierwsze miejsce wskoczą Indie.

W Chinach żyje ponad 1 mld 452 mln ludzi. Indie liczą niespełna 1 mld 413 mln ludzi. Trzecim najbardziej zaludnionym krajem na świecie są USA - ponad 335 mln ludności.

Na kuli ziemskiej jest już 8 miliardów ludzi. Rekord mieszkańców naszej planety został pobity 15 listopada 2022 roku o godz. 9 polskiego czasu.

Według przewidywań Departamentu Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ światowa populacja powinna wzrosnąć do 8,5 mld w 2030 roku i do 9,7 mld w 2050, osiągając maksimum na poziomie ok. 10,4 mld ludzi w latach 80. XXI wieku. Ma następnie utrzymywać stały poziom do 2100 roku.