Były nuncjusz apostolski we Francji, arcybiskup Luigi Ventura, będzie sądzony w Paryżu 10 listopada za napaść na tle seksualnym - informuje AFP powołując się na źródła w prokuraturze.

Były nuncjusz apostolski będzie sądzony za napaść na tle seksualnym / Alessandro Serrano / PAP/Photoshot

Watykan odebrał duchownemu immunitet dyplomatyczny w lipcu 2019 roku. Wpłynęły przeciwko niemu cztery skargi. Były arcybiskup ma 75 lat. Jego prawnik zapewnia, że będzie uczestniczył w rozprawach. Czeka na tę rozprawę, by bronić swojego honoru i niewinności - podkreślił adwokat, zaznaczając, że jego klient "dobrowolnie uczestniczył w śledztwie, zaakceptował przesłuchanie i konfrontację".



To zwycięstwo - skomentowała informację o procesie prawniczka jednej z ofiar, mecenas Jade Dousselin. Prokuratura potwierdza to, co mówiliśmy od samego początku, i umacnia ofiary (...) w tym, że bezkarność nie może dalej trwać - dodała.



O sprawie abpa Ventury zrobiło się głośno na początku 2019 roku, gdy jeden z pracowników merostwa w Paryżu zgłosił organom ścigania, że nuncjusz molestował go seksualnie podczas jednego z przyjęć.



Do prokuratury zgłosiły się też dwie inne osoby z podobnymi oskarżeniami wobec watykańskiego dyplomaty. Trzech mężczyzn przesłuchano, po czym wpłynęła czwarta skarga, złożona przez kolejnego mężczyznę. Pod koniec stycznia 2019 roku prokuratura w Paryżu wszczęła śledztwo.



Arcybiskup Ventura pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Paryżu od 2009 roku - pisze AFP. W lipcu 2019 roku Watykan odebrał mu immunitet dyplomatyczny, a w grudniu papież Franciszek przyjął jego rezygnację.