Kwestia tzw. gestu humanitarnego dla polskich ofiar niemieckiej okupacji od dłuższego czasu ciąży na relacjach między Warszawą a Berlinem. Temat ten jest regularnie podnoszony przez polskich dyplomatów, stronie niemieckiej przekazywane są argumenty, że taki krok zostałby doceniony i pomógł przy innych kwestiach dwustronnych.
Mimo tego w przegłosowanym w piątek budżecie na przyszły rok nie znalazły się zapisy dotyczące środków na zadośćuczynienia.
Ci niemieccy politycy opowiadają się za zadośćuczynieniem
Sprawę polskich ofiar poruszali znajdujący się w opozycji Zieloni. W projekcie ich rezolucji znalazł się jeden punkt dotyczący tego zagadnienia. Dokument Zielonych przewidywał wezwanie rządu federalnego do „wywiązania się z naszej historycznej odpowiedzialności i wypłacenia zadośćuczynienia żyjącym jeszcze polskim ofiarom niemieckiej okupacji”.
Rezolucja ta została jednak w piątek przez Bundestag odrzucona.
Na poziomie pracy komisji budżetowej brak środków dla polskich ofiar krytykowali także przedstawiciele opozycyjnej Lewicy.
Nieoficjalnie w Berlinie`słyszy się, że zwolennikiem pomysłu zapewnienia polskim ofiarom funduszy jest od miesięcy szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul. Sprzeciw wobec takiego pomysłu, jak wynika z relacji niemieckiej prasy, miał płynąć jednak m.in. ze strony wicekanclerza i ministra finansów Larsa Klingbeila.
Polska odrzuciła 200 mln euro
Sprawa zadośćuczynień dotyczy około 30-50 tys. ludzi, którzy często mają ponad 90 lat, żyją sami i cierpią na choroby.
W 2024 roku ówczesny kanclerz Olaf Scholz zaoferował przeznaczenie na ten cel 200 mln euro, polski rząd odrzucił jednak tę propozycję, uznając sumę za zbyt niską. Wówczas liczba żyjących ofiar wojny i okupacji była o 20 tys. osób wyższa, niż obecnie.
Rok temu obecny kanclerz Friedrich Merz obiecał przeanalizować możliwości wykonania gestu humanitarnego, nie wymieniając przy tym żadnej konkretnej sumy.
Donald Tusk: Pospieszcie się
1 grudnia 2025 r., podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w urzędzie kanclerskim, premier Donald Tusk apelował do strony niemieckiej o konkrety w sprawie. „Pospieszcie się” - mówił w kontekście zadośćuczynień w obecności kanclerza Merza. Premier deklarował, że jeżeli nie zostanie uzyskana od strony niemieckiej jednoznaczna deklaracji, to rozważy rozwiązanie, że „Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków”.
W czerwcowej rozmowie z PAP deputowany Zielonych i szef komisji Bundestagu ds. UE Anton Hofreiter powiedział, że debata o zadośćuczynieniach „jest blokowana przez większość aktorów politycznych w Niemczech”.
Zadośćuczynienia to więcej niż symbol. Niektóre ofiary są naprawdę ubogie, potrzebują pomocy. To źle, że niemiecki rząd nie podejmuje tutaj działań - ocenił.
Pytany, co może zrobić w tej sprawie Bundestag, odpowiedział, że sprawa mogłaby zostać przeforsowana w komisji budżetowej, ale to zależy od partii koalicyjnych - CDU/CSU i SPD.