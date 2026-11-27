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W uchwalonym w piątek przez Bundestag budżecie Niemiec na rok 2027 nie znalazły się środki na zadośćuczynienia dla żyjących polskich ofiar niemieckiej okupacji Polski podczas II wojny światowej. Sprawa dotyczy około 30-50 tys. ludzi – osób wiekowych, często cierpiących na choroby.

Zdjęcie wykonane przez Niemców 14 września 1939 roku. To inscenizacja propagandowa mająca obrazować wkroczenie wojsk niemieckich do Polski.

Zdjęcie wykonane przez Niemców 14 września 1939 roku. To inscenizacja propagandowa mająca obrazować wkroczenie wojsk niemieckich do Polski. / Shutterstock

Kwestia tzw. gestu humanitarnego dla polskich ofiar niemieckiej okupacji od dłuższego czasu ciąży na relacjach między Warszawą a Berlinem. Temat ten jest regularnie podnoszony przez polskich dyplomatów, stronie niemieckiej przekazywane są argumenty, że taki krok zostałby doceniony i pomógł przy innych kwestiach dwustronnych.

Mimo tego w przegłosowanym w piątek budżecie na przyszły rok nie znalazły się zapisy dotyczące środków na zadośćuczynienia.

Ci niemieccy politycy opowiadają się za zadośćuczynieniem

Sprawę polskich ofiar poruszali znajdujący się w opozycji Zieloni. W projekcie ich rezolucji znalazł się jeden punkt dotyczący tego zagadnienia. Dokument Zielonych przewidywał wezwanie rządu federalnego do „wywiązania się z naszej historycznej odpowiedzialności i wypłacenia zadośćuczynienia żyjącym jeszcze polskim ofiarom niemieckiej okupacji”.

Rezolucja ta została jednak w piątek przez Bundestag odrzucona.

Na poziomie pracy komisji budżetowej brak środków dla polskich ofiar krytykowali także przedstawiciele opozycyjnej Lewicy.

Nieoficjalnie w Berlinie`słyszy się, że zwolennikiem pomysłu zapewnienia polskim ofiarom funduszy jest od miesięcy szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul. Sprzeciw wobec takiego pomysłu, jak wynika z relacji niemieckiej prasy, miał płynąć jednak m.in. ze strony wicekanclerza i ministra finansów Larsa Klingbeila.

Polska odrzuciła 200 mln euro

Sprawa zadośćuczynień dotyczy około 30-50 tys. ludzi, którzy często mają ponad 90 lat, żyją sami i cierpią na choroby.

W 2024 roku ówczesny kanclerz Olaf Scholz zaoferował przeznaczenie na ten cel 200 mln euro, polski rząd odrzucił jednak tę propozycję, uznając sumę za zbyt niską. Wówczas liczba żyjących ofiar wojny i okupacji była o 20 tys. osób wyższa, niż obecnie.

Rok temu obecny kanclerz Friedrich Merz obiecał przeanalizować możliwości wykonania gestu humanitarnego, nie wymieniając przy tym żadnej konkretnej sumy.

Donald Tusk: Pospieszcie się

1 grudnia 2025 r., podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w urzędzie kanclerskim, premier Donald Tusk apelował do strony niemieckiej o konkrety w sprawie. „Pospieszcie się” - mówił w kontekście zadośćuczynień w obecności kanclerza Merza. Premier deklarował, że jeżeli nie zostanie uzyskana od strony niemieckiej jednoznaczna deklaracji, to rozważy rozwiązanie, że „Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków”.

W czerwcowej rozmowie z PAP deputowany Zielonych i szef komisji Bundestagu ds. UE Anton Hofreiter powiedział, że debata o zadośćuczynieniach „jest blokowana przez większość aktorów politycznych w Niemczech”.

Zadośćuczynienia to więcej niż symbol. Niektóre ofiary są naprawdę ubogie, potrzebują pomocy. To źle, że niemiecki rząd nie podejmuje tutaj działań - ocenił.

Pytany, co może zrobić w tej sprawie Bundestag, odpowiedział, że sprawa mogłaby zostać przeforsowana w komisji budżetowej, ale to zależy od partii koalicyjnych - CDU/CSU i SPD.