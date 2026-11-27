RMF24

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Norweskie linie lotnicze NORSE ogłosiły w piątek upadłość. Przewoźnik odwołał wszystkie loty i wstrzymał sprzedaż biletów. W pierwszym półroczu tego roku linie poniosły blisko 1 mld koron (ok. 400 mln złotych) strat. Zarząd przyznał, że nie jest zaskoczony upadkiem firmy.

W piątkowym komunikacie giełdowym zarząd poinformował, że mimo intensywnych starań nie udało się pozyskać środków na dalszą działalność. Kilka godzin wcześniej firmy leasingowe wypowiedziały umowy dotyczące wszystkich 12 samolotów Boeing 787 Dreamliner tworzących flotę przewoźnika.

Spółka w listopadzie nie wypłaciła pracownikom wynagrodzeń

Od powstania w 2021 r. linie pozyskały od inwestorów 3,7 mld koron. Mimo kolejnych zastrzyków kapitału przewoźnik ponosił straty. W środę zarząd poinformował o „krytycznej sytuacji firmy”.

Spółka ma do wykupienia obligacje o wartości 52 mln dolarów, a w listopadzie nie wypłaciła pracownikom wynagrodzeń. W środę norweski nadzór lotniczy nałożył na NORSE kary finansowe za niewypłacanie pasażerom należnych odszkodowań.

„Pieniądze miały nam się skończyć pod koniec roku. Wiedzieliśmy o tym od wielu tygodni, więc obecna sytuacja nie jest dla nas zaskoczeniem” – powiedział w piątek portalowi gospodarczemu E24 prezes NORSE Eivind Roald.

W Norwegii pracę straci ponad 300 osób.

Pasażerowie muszą poradzić sobie sami

Przewoźnik miał wiele rezerwacji na okres świąteczno-noworoczny, szczególnie na loty do Tajlandii. Roald przyznał, że pasażerowie muszą na własną rękę znaleźć alternatywny transport.

Norweska Rada Konsumentów poinformowała, że osoby, które zapłaciły za bilety kartą płatniczą, mogą domagać się zwrotu pieniędzy od banku. Ubezpieczenia podróżne nie pokrywają strat wynikających z upadłości przewoźnika.

Linie NORSE powstały w 2021 r. Miały stanowić tanią alternatywę dla tradycyjnych przewoźników na trasach długodystansowych. Pierwsze rejsy uruchomiły w czerwcu 2022 r. W ubiegłym roku przewiozły 1,84 mln pasażerów.