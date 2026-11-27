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Trzech Polaków zobaczymy w sobotnim konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej Ruce. Piątkowe kwalifikacje wygrał Norweg Marius Lindvik. Najlepiej z Polaków spisał się Kacper Tomasiak - zajął 10. miejsce.

Marius Lindvik oddał w kwalifikacjach najdłuższy skok na odległość 142,5 metra i zgarnął aż 169,5 punktu. Tuż za nim uplasowali się Szwajcar Sandro Hauswirth (145 m, 167,7 pkt) oraz Austriak Jan Hoerl (140 m, 163,8 pkt).

Wśród Polaków najlepiej zaprezentował się Kacper Tomasiak – skoczył 139,5 metra i zdobył 151,7 punktu, co dało mu miejsce w ścisłej czołówce. Paweł Wąsek uplasował się na 20. pozycji (133 m, 139,2 pkt), a Maciej Kot zajął 41. lokatę (123,5 m, 122,9 pkt).

Kubacki, Wolny i Joniak poza finałem

Niestety, nie wszystkim naszym reprezentantom udało się awansować do sobotniego konkursu.

Dawid Kubacki – po skoku na 117,5 metra i z dorobkiem 109,2 punktu – zajął dopiero 54. miejsce. Jakub Wolny (115 m, 105,2 pkt) oraz Klemens Joniak (115 m, 99,7 pkt) również pożegnali się z rywalizacją już na etapie kwalifikacji.

Polacy jeszcze nigdy nie wygrali w Ruce

Sobotni konkurs w Ruce rozpocznie się o godzinie 16:30. Polacy wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo na skoczni Rukatunturi (HS 142). Najczęściej triumfowali tu Austriak Stefan Kraft, Japończyk Ryoyu Kobayashi i Szwajcar Simon Ammann – każdy z nich wygrywał po trzy razy.

Rekordzistą obiektu pozostaje Norweg Halvor Egner Granerud, który w 2022 roku poszybował aż na 150,5 metra.