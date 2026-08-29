Brytyjska marynarka przez 72 godziny śledziła rosyjskie okręty i statki objęte sankcjami

W działaniach uczestniczyły niszczyciel rakietowy HMS Duncan, fregata HMS St Albans oraz patrolowiec HMS Severn. Do obserwacji skierowano również śmigłowiec Merlin, operujący z pokładu fregaty St Albans.
Brytyjska marynarka monitorowała rosyjski niszczyciel Admirał Lewczenko, który eskortował statki towarowe Generał Skobielew i Sparta. Jednostki kierowały się na południe, w stronę kanału La Manche. W rejonie cieśniny Kaletańskiej ich obserwacja została rozszerzona o działania lotnicze.
Rosyjska fregata w eskorcie grupy
Według brytyjskich informacji w tranzycie uczestniczyła też rosyjska fregata Nieustraszimyj. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii przekazało, że została ona skierowana do ochrony rosyjskich jednostek przepływających przez obszary pozostające w kręgu zainteresowania Londynu.
Royal Navy utrzymywała kontakt z grupą podczas jego przejścia przez Morze Północne i kanał La Manche. W pobliżu Ushant, u zachodnich wybrzeży Francji, dalsze monitorowanie przekazano sojuszniczym siłom NATO.
Równolegle patrolowiec HMS Mersey śledził rosyjski tankowiec zaopatrzeniowy Akademik Paszyn w ramach odrębnej operacji.
Dowódca HMS St Albans, komandor Oli Ayers, podkreślił, że jego fregata działała wraz z okrętami i samolotami NATO, eskortując oraz obserwując rosyjskie okręty wojenne i jednostki handlowe. Zapowiedział kontynuację podobnych misji we współpracy z sojusznikami w kolejnych miesiącach.
Marynarka wojenna Wielkiej Brytanii informuje, że zanotowała 25-procentowy wzrost aktywności związanych z monitorowaniem rosyjskich działań w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku w porównaniu z rokiem 2025. Nasilenie nastąpiło zwłaszcza po tym, jak Wielka Brytania przechwyciła w czerwcu tankowiec Smyrtos, objęty sankcjami, na kanale La Manche.