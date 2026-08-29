Brytyjska marynarka przez 72 godziny śledziła rosyjskie okręty i statki objęte sankcjami

RMF24

Royal Navy przeprowadziła trzydniową operację monitorowania rosyjskiej grupy jednostek na Morzu Północnym i w kanale La Manche. Brytyjskie okręty obserwowały m.in. rosyjski niszczyciel oraz statki towarowe objęte sankcjami, określane w komunikacie jako element aktywności „floty cieni”.

W działaniach uczestniczyły niszczyciel rakietowy HMS Duncan, fregata HMS St Albans oraz patrolowiec HMS Severn. Do obserwacji skierowano również śmigłowiec Merlin, operujący z pokładu fregaty St Albans.

Brytyjska marynarka monitorowała rosyjski niszczyciel Admirał Lewczenko, który eskortował statki towarowe Generał Skobielew i Sparta. Jednostki kierowały się na południe, w stronę kanału La Manche. W rejonie cieśniny Kaletańskiej ich obserwacja została rozszerzona o działania lotnicze.

​Dziwne zachowanie rosyjskiego statku. Sparta IV pod ścisłą obserwacją NATO Rosyjski statek towarowy Sparta IV, objęty międzynarodowymi sankcjami, od kilkunastu godzin wykonuje nietypowe manewry w pobliżu wschodniego wybrzeża Sardynii. Okręty i samoloty NATO uważnie śledzą jego ruchy, podejrzewając transport broni na trasie…

Rosyjska fregata w eskorcie grupy

Według brytyjskich informacji w tranzycie uczestniczyła też rosyjska fregata Nieustraszimyj. Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii przekazało, że została ona skierowana do ochrony rosyjskich jednostek przepływających przez obszary pozostające w kręgu zainteresowania Londynu.

Royal Navy utrzymywała kontakt z grupą podczas jego przejścia przez Morze Północne i kanał La Manche. W pobliżu Ushant, u zachodnich wybrzeży Francji, dalsze monitorowanie przekazano sojuszniczym siłom NATO.

Operacja Royal Navy (fot. Royal Navy)

Równolegle patrolowiec HMS Mersey śledził rosyjski tankowiec zaopatrzeniowy Akademik Paszyn w ramach odrębnej operacji.

Dowódca HMS St Albans, komandor Oli Ayers, podkreślił, że jego fregata działała wraz z okrętami i samolotami NATO, eskortując oraz obserwując rosyjskie okręty wojenne i jednostki handlowe. Zapowiedział kontynuację podobnych misji we współpracy z sojusznikami w kolejnych miesiącach.

Marynarka wojenna Wielkiej Brytanii informuje, że zanotowała 25-procentowy wzrost aktywności związanych z monitorowaniem rosyjskich działań w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy roku w porównaniu z rokiem 2025. Nasilenie nastąpiło zwłaszcza po tym, jak Wielka Brytania przechwyciła w czerwcu tankowiec Smyrtos, objęty sankcjami, na kanale La Manche.

Brytyjskie okręty podążają za rosyjskim Admirałem Lewczenko (fot. Royal Navy)