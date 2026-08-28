Rosja wystrzeliła rakietę międzykontynentalną

Rosyjski resort obrony przekazał, że test dotyczył międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Celem startu miało być potwierdzenie parametrów taktyczno-technicznych i właściwości lotnych kompleksu rakietowego.
Ministerstwo nie ujawniło typu użytej rakiety ani jej szczegółowych parametrów.
Jak podał resort, Strategiczne Wojska Rakietowe ćwiczyły przerzut baterii startowej mobilnego systemu rakietowego do odległego rejonu, a następnie przygotowanie i przeprowadzenie startu.
Jak przekazano w komunikacie cytowanym przez agencję RIA Novosti, głowice rakiety osiągnęły poligon Kura na półwyspie Kamczatka, położony na rosyjskim Dalekim Wschodzie.
Według rosyjskich władz wszystkie zadania zostały wykonane. Informacje o teście pochodzą z komunikatu ministerstwa obrony Rosji i nie zostały niezależnie zweryfikowane.