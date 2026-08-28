Rosja wystrzeliła rakietę międzykontynentalną

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Rosja przeprowadziła szkolno-bojowy start międzykontynentalnej rakiety balistycznej na paliwo stałe z kosmodromu Plesieck w obwodzie archangielskim — podało rosyjskie ministerstwo obrony. Według komunikatu ćwiczebne głowice dotarły na poligon Kura na Kamczatce.

Rosyjski resort obrony przekazał, że test dotyczył międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Celem startu miało być potwierdzenie parametrów taktyczno-technicznych i właściwości lotnych kompleksu rakietowego.

Ministerstwo nie ujawniło typu użytej rakiety ani jej szczegółowych parametrów.

Jak podał resort, Strategiczne Wojska Rakietowe ćwiczyły przerzut baterii startowej mobilnego systemu rakietowego do odległego rejonu, a następnie przygotowanie i przeprowadzenie startu.

Jak przekazano w komunikacie cytowanym przez agencję RIA Novosti, głowice rakiety osiągnęły poligon Kura na półwyspie Kamczatka, położony na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Według rosyjskich władz wszystkie zadania zostały wykonane. Informacje o teście pochodzą z komunikatu ministerstwa obrony Rosji i nie zostały niezależnie zweryfikowane.