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Rosja wystrzeliła rakietę międzykontynentalną

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 28 sierpnia (16:56)

Rosja przeprowadziła szkolno-bojowy start międzykontynentalnej rakiety balistycznej na paliwo stałe z kosmodromu Plesieck w obwodzie archangielskim — podało rosyjskie ministerstwo obrony. Według komunikatu ćwiczebne głowice dotarły na poligon Kura na Kamczatce.

Rosja wystrzeliła rakietę międzykontynentalną
Test rakiety Sarmat - zdj. ilustracyjne (fot. Cover Images) /East News

Rosyjski resort obrony przekazał, że test dotyczył międzykontynentalnej rakiety balistycznej. Celem startu miało być potwierdzenie parametrów taktyczno-technicznych i właściwości lotnych kompleksu rakietowego.

Ministerstwo nie ujawniło typu użytej rakiety ani jej szczegółowych parametrów.

Jak podał resort, Strategiczne Wojska Rakietowe ćwiczyły przerzut baterii startowej mobilnego systemu rakietowego do odległego rejonu, a następnie przygotowanie i przeprowadzenie startu.

Jak przekazano w komunikacie cytowanym przez agencję RIA Novosti, głowice rakiety osiągnęły poligon Kura na półwyspie Kamczatka, położony na rosyjskim Dalekim Wschodzie.

Według rosyjskich władz wszystkie zadania zostały wykonane. Informacje o teście pochodzą z komunikatu ministerstwa obrony Rosji i nie zostały niezależnie zweryfikowane.


Źródło: RMF24
Tagi: rakieta Rosja
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