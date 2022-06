Naukowcy z Brazylii, związani z kilkoma ośrodkami akademickimi tego kraju, odkryli w jego południowej części skamieliny prastarego lasu. Badacze szacują jego wiek na około 290 mln lat.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowała Thammy Mottin z wydziału geologii Federalnego Uniwersytetu Parany (UFPR), do odkrycia doszło na terenie gminy Ortigueira, w stanie Parana.



Cytująca zespół badawczy lokalna gazeta "Correio do Povo do Parana", wskazuje, że odkrycie to jest trzecim na terenie Ameryki Południowej, a jednocześnie znaleziony las znajduje się w najlepszym stanie.



Sprecyzowała, że podobne skamieliny prastarych lasów znaleziono dotychczas w argentyńskiej Patagonii oraz w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul.



Mottin odnotowała, że ewenementem odkrycia jest nie tylko dobry stan znaleziska, ale również fakt, że skamieniały las zachował się w skałach w pozycji pionowej.



Według analiz kierowanego przez Mottin zespołu do wymarcia lasu doszło w efekcie powodzi, prawdopodobnie wylania znajdującej się w jego sąsiedztwie rzeki zawierającej duże ilości błota.



Nigdy nie wyobrażałam sobie, że znajdę coś tak znaczącego (...) nie tylko dla naszego kraju, ale dla całej półkuli południowej - podsumowała brazylijska badaczka.