Stolica Apostolska postanowiła ujawnić raport w którym pokazuje, na co przeznacza pieniądze pochodzące z tzw. świętopietrza. To fundusz, którego większość pieniędzy pochodzi ze składek wiernych z całego świata. Nie wiadomo, ile pieniędzy do Watykanu przesłał polski Kościół.

Franciszek / ETTORE FERRARI / PAP/EPA Raport dotyczy 2021 roku. świętopietrze, albo też tzw. "denar św. Piotra" to zbiórka, która jest prowadzona w każdym kościele raz w roku. Następnie środki są przekazywane Stolicy Apostolskiej. Środki w tym funduszu pochodzą też z darów osób prywatnych, a także z pieniędzy, które zarobi Stolica Apostolska (m.in. z wizyt turystów). W ubiegłym roku łącznie w funduszu zebrano 46,9 milionów euro, a wydano 65,3 miliona. 2/3 środków pochodziły z diecezji z całego świata. Najwięcej do Rzymu wysłały: Stany Zjednoczone (13 milionów euro), Włochy (5 mln), Niemcy (2,3 mln), Korea Południowa (1,4 mln), Francja (1,2 mln), czy Hiszpania i Brazylia (po 900 tysięcy euro). Dalej w zestawieniu są: Irlandia (800 tys. euro), Czechy (600 tys.) i Kanada (400 tys.). W raporcie nie zostało wyszczególnione, ile pieniędzy do Watykanu przesłała Polska. Na co przeznaczane są te pieniądze? Pieniądze z tego funduszu przeznaczane są na "wspieranie papieskiej misji". To m.in. finansowanie działalności prowadzonej przez rzymską kurię, formację kleryków, komunikację, czy pomoc potrzebującym. 55,5 milionów euro to środki przekazane na działalność Stolicy Apostolskiej, a 9,8 miliona euro to pieniądze na bezpośrednią pomoc najbardziej potrzebującym. W tej sumie prawie 10 milionów, Stolica Apostolska zrealizowała 157 różnych projektów charytatywnych w 67 różnych krajach świata. 63 w Afryce, 35 w obu Amerykach, 38 w Azji, 20 w Europie i 1 w Oceanii. To projekty społeczne, wspieranie ewangelizacji wśród potrzebujących kościołów, czy ewangelizacja. W Haiti zbudowany został ośrodek dla młodzieży, w Zimbabwe powstał kompleks szkolny, na Filipinach uruchomiono projekt, który ma zakończyć wykorzystywanie seksualne i handel dziećmi, a w Sudanie Południowym zbudowano internat dla uczniów. Również z tych środków powstał m.in. klasztor w Ekwadorze, katedra w Ugandzie, czy kościół parafialny w Indiach. Kontrowersje wokół funduszu Publikacja raportu przez Watykan jest próbą odbudowania zaufania wobec Stolicy Apostolskiej i jej finansów. W 2020 roku wybuchł skandal finansowy z udziałem najwyższych urzędników watykańskich. Zdymisjonowany z funkcji substytutu w Sekratariacie Stanu został kard. Angelo Becciu, który był zamieszany w niejasne inwestycje i operacje finansowe Watykanu związane z zakupem luksusowej nieruchomości w Londynie. Według niektórych doniesień środki na zakup apartamentowca miały częściowo pochodzić właśnie ze świętopietrza. Aktualnie w Watykanie trwa w tej sprawie proces.