Błyskawiczna powódź błotna w Nepalu. Setki zaginionych, wśród nich blisko 300 obcokrajowców

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Blisko 400 osób uznano za zaginione po przejściu błyskawicznej powodzi błotnej w Nepalu. Blisko 300 z tych osób to obcokrajowcy. Wszystko wskazuje na to, że do powodzi doszło w wyniku trzęsienia ziemi. Według najnowszych danych przekazanych przez policję w Nepalu w różnych częściach kraju znaleziono do tej pory 18 ciał osób, które zginęły na skutek żywiołu.

Setki osób zaginęło w wyniku gwałtownej powodzi w rzece Bhote Koshi na granicy Nepalu i Tybetu.

W aktualizacji udostępnionej na portalu X przez firmę Nepal Tourism Board poinformowano, że w sumie 384 turystów uznano za zaginionych - w tym 291 obcokrajowców i 93 obywateli Nepalu.

Powódź uderzyła w środę wczesnym rankiem w Rasuwa, na północ od stolicy Nepalu, Katmandu.

Według Nepal Tourism Board wśród obcokrajowców znajdują się m.in. Brytyjczycy, obywatel Indii, Malezyjczycy, obywatele RPA, 3 Amerykanów. Australijczyk i Holender. Nie podano na razie narodowości 111 osób.

Policja z Nepalu informuje, że w różnych częściach kraju znaleziono ciała co najmniej 18 osób.

Najpierw trzęsienie ziemi, potem powódź błyskawiczna

Skutki powodzi błyskawicznej w Nepalu, zdj. NARENDRA SHRESTHA / PAP/EPA

Jak poinformował parlament minister spraw zagranicznych Nepalu Shishir Khanal, powołując się na wstępne informacje, około godziny 8:37 czasu lokalnego w tym rejonie doszło do trzęsienia ziemi.

Twierdzi, że trzęsienie ziemi doprowadziło do gwałtownych powodzi. Zaznacza, że zespoły wciąż weryfikują te informacje.

Khanal twierdzi, że oprócz Nepalu, również Chiny odczuwają „ogromne straty”.

Mówi, że Nepal koordynuje działania z Chinami. Do tej pory zaginęło 35 policjantów i 44 żołnierzy. Zaginęli także urzędnicy służby celnej i imigracyjnej – dodał.

Zniszczone są drogi, mosty, infrastruktura komunikacyjna i hydroenergetyczna. Najbardziej ucierpiały dystrykty Rasuwa i Nuwakot – dodaje.

Całe wioski zmiecione z powierzchni ziemi

Z powodu żywiołu ucierpiały szczególnie obszary Syapru Besi i Timure w górzystym dystrykcie Rasuwa, zamieszkanym przez około 50 tys. osób. Szef władz dystryktu, Narendra Pariyar, powiedział agencji Reutera, że pojawiły się doniesienia, iż powódź zrównała z powierzchnią ziemi całe wioski. Nepalskie Ministerstwo Zasobów Wodnych poinformowało, że woda zniszczyła m.in. hydroelektrownie, drogi i mosty, przez co w regionie doszło do przerw w dostawach prądu.

Po drugiej stronie granicy, w dystrykcie Gyirong w kontrolowanym przez Chiny Tybecie, pojawiły się doniesienia o „wielu ofiarach” i zaginionych. Masy uwolnionej przez powódź ziemi osunęły się tam na przejście graniczne - podała agencja Xinhua.

„Straciliśmy kontakt z wszystkimi”

Zniszczenia po powodzi błyskawicznej w Nepalu, zdj. ARENDRA SHRESTHA / PAP/EPA

W rozmowie z BBC Yee Liang, chiński biznesmen działający w Katmandu, mówił, że jego firma logistyczna ma w rejonie dotkniętym powodzią siedem ciężarówek z kontenerami.

„Straciliśmy kontakt ze wszystkimi. Nie ma sygnału, więc nie możemy się z nikim skontaktować” – mówił BBC.

Z kolei Guan Daoxuan z prowincji Syczuan, mieszkający po stronie tybetańskiej, powiedział BBC, że w środę rano stracił kontakt z żoną. Pracuje w państwowej firmie budowlanej zajmującej się budową dróg i mostów w Tybecie.

Guan powiedział, że władze Nepalu próbowały wysłać helikopter w celu sprawdzenia terenu, ponieważ droga dojazdowa została odcięta, ale silne wiatry utrudniały samolotowi dotarcie na miejsce.

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