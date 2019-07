Radca ambasady Białorusi w Turcji Alaksandr Pahanszau został postrzelony przez sąsiada, który wkrótce potem popełnił samobójstwo. Ranny, w stanie ciężkim, został odwieziony do szpitala - poinformował gubernator Ankary Vasip Sahin.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Pahanszaua postrzelił w środę wieczorem niezrównoważony psychicznie były turecki żołnierz. Na razie nic nie wskazuje na to, aby powodem ataku były motywy politycznie. Wszystko wskazuje na to, że doszło do niego po kłótni między sąsiadami.

Szef tureckiej dyplomacji Mevlut Cavusoglu powiedział dziennikarzom, że Pahanszau przeszedł operację.

Cavusoglu dodał, że wszczęto śledztwo w tej sprawie.